الهلال السوداني يقاضي نهضة بركان على خلفية إيقاف لاعبه لتعاطي المنشطات

حالة من الترقب الكبير داخل أروقة "الكاف"

أثار قرار مشاركة اللاعب حمزة الموسوي في مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الأفريقية. وقد تقدم نادي الهلال السوداني بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتراضًا على إشراك النادي المغربي للاعب، في ظل وجود قرارات سابقة تتعلق بإيقافه جراء شبهات تعاطي المنشطات، وهو ما يهدد قانونية النتيجة التي آلت إليها المواجهة.

كشف الصحفي الجنوب أفريقي ميكي جونيور، المتخصص في شؤون الكرة الأفريقية، عن خفايا هذه الأزمة عبر حسابه الرسمي. وأوضح أن اللاعب حمزة الموسوي كان قد تلقى عقوبة إيقاف لمدة شهر كامل بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة، وهو قرار كان نافذًا قبل يومين فقط من بدء اللقاء. لكن حدث تطور مفاجئ يوم المباراة تمثل في رفع الإيقاف بشكل غامض، ما سمح للاعب بالمشاركة والتأثير في مجريات اللعب، حيث حصل على ضربة.

ويصر مسؤولو الهلال السوداني على أن مشاركة اللاعب في تلك الظروف تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها. وقد دعمت إدارة النادي موقفها بتقديم مستندات رسمية وأدلة قوية للجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي.

وتسود حالة من الترقب الكبير داخل أروقة كرة القدم الأفريقية بانتظار رد الاتحاد الأفريقي “كاف”. وتتجه الأنظار نحو جلسة الاستماع المرتقبة التي ستحدد مصير النتيجة، خاصة مع الضغوط الإعلامية المطالبة بالشفافية.

من جهته، يراهن الهلال السوداني على تطبيق العدالة الرياضية الصارمة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان نزاهة المنافسة الأفريقية، وتجنب تكرار مثل هذه الثغرات القانونية التي قد تؤثر على مسار الفرق المشاركة في البطولة القارية هذا الموسم.