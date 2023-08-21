الهند تؤكد موقفها من توسيع مجموعة بريكس

قال وزير خارجية الهند فيناي كواترا يوم الإثنين، إن لدى بلاده نوايا إيجابية تجاه توسيع مجموعة “بريكس”، التي تعقد قمتها الـ15 في جنوب إفريقيا بين 22 و24 أوت الجاري.

وفي مؤتمر صحفي للوزير الهندي حول مشاركة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في القمة، أكد كواترا أن بلاده “واضحة منذ البداية” بشأن توسيع المجموعة.

وجاء في حديث الوزير:”لدينا نية إيجابية وعقل متفتح فيما يتعلق بتوسيع المجموعة”. ليتابع مؤكدا:”هذا الموضوع ستتم مناقشته في الاجتماع”.

قبل أن يردف بالقول:”هناك اهتمام كبير في العديد من البلدان بالانضمام إلى مجموعة بريكس، وينطوي هذا على منافع للأعضاء الجدد والحاليين، من خلال مختلف الفرص التي يقدمها التحالف”.

وكشفت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور مطلع الشهر الجاري، عن تقدّم 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس.

ومن بين هذه الدول، الجزائر والسعودية والأرجنتين والإمارات وإثيوبيا ومصر، والمغرب أيضا، التي نفت هذا الأسبوع، أن تكون قد تقدّمت بأي طلب للالتحاق بالمجموعة.