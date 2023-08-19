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النظام المغربي يهاجم جنوب إفريقيا بسبب مجموعة “بريكس”

الشروق أونلاين
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النظام المغربي يهاجم جنوب إفريقيا بسبب مجموعة “بريكس”
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وزير الخارجية المغربي

هاجمت وكالة الأنباء الرسمية في المغرب يوم السبت، سلطات جنوب إفريقيا. ووصفت علاقات المملكة معها  بـ”المتوترة”، نافية أن تكون الرباط قد قدّمت أي طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس، مثلما كشفت عنه وزير الخارجية الجنوب الإفريقية في وقت سابق.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر لم تكشف عنه في وزارة الخارجية المغربية، إن المملكة “لم تقدم قطّ طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة بريكس”.

وتابع المصدر بأن مشاركة المغرب في اجتماع لقادة دول الجنوب بالتزامن مع قمة المجموعة التي تحتضنها جنوب إفريقيا بين 22 و24 أوت الجاري “لم تكن واردة على أي مستوى كان”.

وأضاف أن الاجتماع “ينظم على أساس مبادرة أحادية الجانب من الحكومة الجنوب إفريقية، وأن المغرب قام بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد”.

قبل أن يردف بأن جنوب إفريقيا “أبدت دائماً عدوانية مطلقة تجاه المملكة. واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء”، على حدّ تعبيره.

وكشفت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور مطلع الشهر الجاري، عن تقدّم 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وذكرت باندور المغرب بين هذه الدول، من دون أن يصدر أي نفي أو تأكيد من الجانب الرسمي في المغرب، طيلة الفترة الماضية.

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