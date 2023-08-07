هذه هي الدول الـ23 التي طلبت الانضمام إلى بريكس

كشفت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور يوم الإثنين، عن تقدّم 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وعدّدت باندور هذه الدول، حسب ما نقلته صحيفة “تايمز” المحلية في:

الجزائر،

والأرجنتين،

وبنغلاديش،

والبحرين،

وبيلاروسيا،

وبوليفيا،

وكوبا،

ومصر،

وإثيوبيا،

وهندوراس،

وإندونيسيا،

وإيران،

وكازاخستان،

والكويت،

والمغرب،

ونيجيريا،

وفلسطين،

والسعودية،

والسنغال،

وتايلاند،

والإمارات،

وفنزويلا،

وفيتنام.

وتستعدّ جنوب إفريقيا لاحتضان قمة المجموعة بين 22 و24 أوت الجاري، حيث وجّه رئيس البلاد سيريل رامافوزا دعوات لقادة جميع الدول الإفريقية لحضور القمة.

وينتظر أن تبحث القمة المقبلة في طلبات الانضمام إلى المجموعة، التي تتشكّل في الوقت الحالي من جنوب إفريقيا، روسيا، الصين، البرازيل، والهند.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الأحد، سفراء وممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجموعة بريكس المعتمدين لدى الجزائر.

وجاءت هذه اللقاءات، حسب بيان للوزارة، “لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة بريكس. من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح”.