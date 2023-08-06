وزير الخارجية يستقبل سفراء دول بريكس في الجزائر (صور)

لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية المجموعة

بتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأحد، سفراء وممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجموعة بريكس لدى الجزائر.

ويتعلق الأمر حسب بيان للوزارة بسفراء كل من الصين وروسيا والهند، والقائمَيْن بأعمال سفارتي البرازيل وجنوب إفريقيا.

“وتدرج هذه الاجتماعات في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة بريكس. من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح”، يقول البيان.

ويستمد ملف الجزائر خصوصيته من “المبادئ التي ترتكز عليها السياسية الخارجية للبلاد. على غرار قيام نظام دولي متعدد الأقطاب، ودمقرطة العلاقات الدولية”.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير عطاف أن “الجزائر بنضالها السياسي المعروف في سبيل إعلاء المبادئ التي قامت عليها منظمة بريكس، وبالحركية الاقتصادية التي تشهدها، تطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل”.

وتقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى بريكس، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

وقد شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صيف العام الماضي، عن بعد، في القمة السابقة للمجموعة بالعاصمة الصينية بكين. إلى جانب قادة عدّة دول مرشّحة للالتحاق بالمجموعة.