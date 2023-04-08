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اقتصاد

لأول مرة.. مجموعة “بريكس” تتجاوز الـ 7 الكبار اقتصاديا

محمد عبد المؤمن
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لأول مرة.. مجموعة “بريكس” تتجاوز الـ 7 الكبار اقتصاديا
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مجموعة بريكس

تجاوزت حصة دول مجموعة “بريكس” في الاقتصاد العالمي، لأول مرة، حصة مجموعة الـ7 الكبار، حسب ما رصده معهد بريطاني للأبحاث الاقتصادية.

ووفق ما نقلته مجلة “فوربس” عن معهد “أكورن ماكرو” للاستشارات، فقد بلغت حصة دول “بريكس” الخمس في الاقتصاد العالمي ما نسبته 31.5 بالمئة.

وتضمّ المجموعة كلّ من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. وهي مرشّحة للتوسّع لتشمل أعضاء جدد. على غرار الجزائر، التي أبدت رغبتها بالانضمام إلى بريكس بشكل رسمي.

بالمقابل، تشكّل دول مجموعة الـ7 الكبار، وهي الولايات المتحدة، ألمانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة، ما نسبته 30.7 بالمئة من الاقتصاد العالمي، حسب ذات المصدر.

وتقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى “بريكس”، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

وقد شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صيف العام الماضي، في القمة السابقة للمجموعة بالعاصمة الصينية بكين. إلى جانب قادة عدّة دول مرشّحة للالتحاق بالمجموعة.

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