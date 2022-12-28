وكالة أنباء دولية: هذه مقوّمات الجزائر الاقتصادية للانضمام إلى دول “بريكس”

دول مجموعة بريكس: جنوب إفريقيا، الهند، البرازيل، روسيا، والصين

قالت وكالة الأناضول التركية في تقرير نشرته يوم الأربعاء، إن الجزائر تمتلك مقوّمات من شأنها أن تشكّل إضافة لمجموعة “بريكس”. التي تسعى البلاد للانضمام إليها العام المقبل.

وفصّلت الوكالة في تقريرها، بالإشارة إلى أن الجزائر هي أكبر بلد إفريقي وعربي من حيث المساحة. وأكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا.

كما تمتلك الجزائر رابع أكبر اقتصادات القارة. إلى جانب الديون الخارجية “شبه المعدومة” التي تمنح البلاد استقلالية أكبر في صناعة القرار، تقول الأناضول.

ولرفع حجم صادارتها وقيمة ناتجها الخام، تحضيرا للانضمام إلى “بريكس”، تسارع الجزائر الخطى لمضاعفة إنتاجها من الطاقات المتجدّدة. بهدف توفير كميات أكبر من الغاز للتصدير.

“كما تسعى البلاد لتصدير الكهرباء إلى أوروبا. بالنظر إلى امتلاكها فائضا كبيرا قابلا للتصدير، إذ تنتج 25 ألف ميغاواط، بينما لا يتجاوز حجم استهلاكها 17 ألف ميغاواط”.

“وتراهن الجزائر على إمكانياتها الكبيرة في مجال تصدير الغاز الطبيعي. لرفع ناتجها الداخلي الخام، بزيادة تتجاوز 37 مليار دولار في عام واحد”.

كما تمتلك البلاد القدرة على تطوير مداخيلها من الخدمات، على غرار السياحة، وتحويلات المغتربين. من خلال تسهيل منح التأشيرة للأجانب، وفتح فروع بنكية في الخارج، تضيف الوكالة.