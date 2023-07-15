الوداد يحصل على توقيع زكرياء دراوي

تعاقد نادي الوداد الرياضي لكرة القدم مع زكرياء دراوي، اللاعب السابق لشباب بلوزداد، في صفقة انتقال حر.

وأكدت مصادر صحفية، أن إدارة الوداد تعاقدت مع دراوي، الذي يشغل مركز وسط ميدان دفاعي، لثلاثة مواسم بعد نهاية عقده مع فريق شباب بلوزداد الجزائري. وبات دراوي ثالث لاعب جزائري، في صفوف الوداد بعد إلياس شتي، والحسين بن عيادة، علماً أن اللاعب المذكور كان محط اهتمام فريق الزمالك المصري، خلال الميركاتو الصيفي. وزعمت تقارير صحفية سابقة أن دراوي وقع على عقد التجديد لموسمين مع شباب بلوزداد، لكن اللاعب فند تلك الشائعات بتواجده في المغرب لتوقيع عقود انتقاله للوداد.