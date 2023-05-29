زكرياء دراوي في مفكرة ثلاثة أندية قطرية

يريدون حسم الصفقة قبل نهاية البطولة

قالت مصادر صحفية بتواجد اللاعب زكرياء دراوي على رادار أندية قطرية، تحضيرًا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف موقع “وين وين” ذاته عن وجود ثلاثة أندية قطرية أبدت رغبتها في ضم اللاعب الجزائري، ويتعلق الأمر بكل من نادي قطر والوكرة والأهلي، التي تريد حسم الصفقة قبل نهاية البطولة المحترفة خلال شهر جويلية المقبل.

وارتبط اسم زكرياء بالدوري القطري والسعودي بعد كأس العرب 2021، التي قدم فيها مستويات رائعة، لكن إدارة نادي شباب بلوزداد رفضت حينها التخلي عن اللاعب رغم العروض التي وصلته. ويعد دراوي من أفضل اللاعبين في صفوف فريق شباب بلوزداد خلال الموسم الحالي؛ إذ أسهم بشكل كبير في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الجزائري.

ويحتل فريق شباب بلوزداد صدارة ترتيب الدوري الجزائري برصيد 43 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق شباب قسنطينة الذي يملك 43 نقطة، كما تأهل لنهائي كأس الجزائر بعد تجاوزه لفريق مقرة، حيث سيواجه جمعية الشلف في النهائي. وكان الفريق يراهن على المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، لكنه أقصي من الدور ربع النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي، حيث خسر مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر بنتيجة 1-4، وانهزم أيضًا في لقاء الإياب في جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1.

وبرز دراوي بشكل كبير مع المنتخب الجزائري للمحليين، خلال آخر نسخة من بطولة كأس العرب التي أقيمت في الدوحة، وتوّج فيها الخضر باللقب على حساب المنتخب التونسي.

وبدأ صاحب الـ29 عامًا مشواره الاحترافي مع فريق رائد القبة في الدرجة الثانية في موسم 2013-2014، لينتقل بعدها إلى فريق شباب بلوزداد الذي لعب في صفوفه خلال الفترة ما بين 2014-2018، كما دافع عن ألوان نادي وفاق سطيف لمدة موسمين (2018-2020)، ليعود من جديد لفريق شباب بلوزداد خلال عام 2020.