الوزيرة القطرية لولوة الخاطر تتعرض للهجوم بسبب زيارتها لغزة ونشطاء يدعمونها

تعرضت الوزيرة القطرية لولوة الخاطر، للهجوم بسبب زيارتها لغزة، كأول مسؤول في العالم يدخل القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وعلى الرغم من أن الكثيرين عبر العالم أشادوا بموقف وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة الخاطر وحرصها على تفقد الأوضاع في القطاع المتعرض لأبشع إبادة، إلا أن أصواتا متهجمة عليها ظهرت للتقليل من جهودها.

ووجّه الصحفي السعودي، عبد العزيز الخميس، جُملة من الاتهامات للوزيرة لولوة الخاطر، مشيرا إلى أنه “منذ عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر الماضي، تم اختطاف عدد من النساء في قطاع غزة”.

وأثار هجوم الصحفي السعودي على الوزيرة القطرية بكلمة غير لائقة جدلا واسعا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث استعان البعض لتأييد الوزيرة ذات المواقف الرائدة، بالمثل القائل: “القافلة تسير والكلاب تنبح”، فيما دشن آخرون هاشتاغ “لولوة تمثلني”.

وأكد نشطاء على ضرورة الالتفاف حول الخاطر بدعمها في ظل تعرضها لحملة شيطنة ممنهجة بسبب مواقفها الثابتة، لافتين إلى أنها شخصية عربية أصيلة، ومتحدثة لبقة، ولديها من الاحترام والإنسانية والمواقف الطيبة ما يجعلها من أفضل الشخصيات المؤثرة عربيا.

ومنذ أيام دخلت لولوة الخاطر، مع وفد رسمي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للوقوف على احتياجات الأهالي الذين تعرضوا لأبشع أنواع الإبادة.

وكانت الوزيرة مرابطة على الحدود بين غزة والعريش المصرية منذ أيام، تتابع وصول المساعدات القطرية والتقت مسؤولين دوليين، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد التوصل لاتفاق تهدئة رعته الدوحة والقاهرة وواشنطن.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن لولوة الخاطر تعتبر أول مسؤول يدخل القطاع منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قابلت مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، وقدمت له تعازيها لاستشهاد أفراد من أسرته.

كم ظهرت وهي تتحدث مع إعلاميين فلسطينيين، مشيدة بعملهم وحيوية وأهمية ما قاموا به لإيصال الحقيقة للعالم، ومؤكدة على متابعتها لكل التفاصيل المتعلقة بالقطاع.

ومنذ أيام انتقدت الخاطر، في تغريدة لها على منصة “إكس”، التعامل الغربي مع ما يحدث من مأساة في غزة، مؤكدة أن الغرب يكيل بمكيالين في تعامله مع الأحداث الدولية.

وقالت الوزيرة القطرية، إنها تدلي برأيها كونها شاركت بشكل كبير في عملية الإخلاء الأفغانية في 2021 بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأضافت: “كنت أنا وزملائي نتلقى عشرات المكالمات كل يوم من المسؤولين والبرلمانيين وأعضاء الكونغرس والرياضيين والفنانين والنقابات العمالية من كل قارة يطلبون منا إنقاذ الأرواح لأشهر عدة”.

وتابعت “أقسم أنني شخصيا أمضيت أياما في إقناع مجموعة في الولايات المتحدة بأنه ليس علينا إجلاء الكلاب؛ لأن طالبان لا تأكل الكلاب”.

وتساءلت لولوة متعجبة “برأيكم ما الشعور الذي يجب أن نشعر به الآن عندما نرى رد فعلكم على الإبادة الجماعية في غزة؟”.

وقالت مخاطبة الدول التي صمتت على ما يحدث من مجازر في غزة، “أين ذهبت إنسانيتكم ومبادئكم وحقوق المرأة، بجدية كيف تسوغون ذلك لأنفسكم، المستشفيات مستهدفة وتقدمون مسوغا لذلك، هل هناك قاع آخر لم تصلوا إليه بعد؟”.

يذكر أن لولوة راشد محمد الخاطر دبلوماسية قطرية وأول امرأة قطرية تتولى منصب مساعد وزير الخارجية في الوزارة.

حصلت على ماجستير العلوم من جامعة إمبريال كوليدج لندن، وماجستير السياسات العامة في الإسلام من جامعة حمد بن خليفة في الدوحة، وهي مرشحة لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الشرقية من جامعة أكسفورد البريطانية.

شاركت في تحرير كتاب «صنع السياسات العامة في الدول التي تمرّ بتحولات: دولة قطر أنموذجًا»، وهو كتاب تم نشره من قبل دار بالغريف ماكميلان للنشر في 2016 .

كما كتبت «مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل: دراسة حول مشكلات سوق العمل في دول مجلس التعاون وسبل التعامل معها» ونشر عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

في 7 نوفمبر2017 عينها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني متحدثة رسمية باسم وزارة الخارجية، وعُينت في 2019 مساعداً لوزير الخارجية بحسب قرار أميري، وفي مارس 2023 عينت وزيرة للتعاون الدولي.