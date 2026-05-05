-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة.. وملفات ثقيلة على الطاولة

الشروق أونلاين
  • 346
  • 0
الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة.. وملفات ثقيلة على الطاولة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات الثقيلة، ذات الطابع التنظيمي والاقتصادي والاجتماعي.

ووفقا لبيان صادر عن مصالح الوزير الأول فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في إطار تحسين جودة الإنجاز وتعزيز معايير السلامة.

كما استمعت إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة في آفاق 2030، والذي يندرج ضمن جهود الدولة لعصرنة المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي، حيث يُرتقب أن يساهم في تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية، إضافة إلى دعم الحوكمة القائمة على البيانات.

وفي الجانب الصحي، تابعت الحكومة عرضًا حول الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على الصعيدين الوطني والدولي، مع استعراض التدابير المتخذة لتعزيز الوقاية والتصدي لهذه الأمراض.

كما ناقشت تقريرا حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي، ركّز على الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وارتفاع وتيرة الإنفاق.

مقالات ذات صلة
موسم استثنائي للأمطار ساهم في نجاح حملات التشجير المليونية

موسم استثنائي للأمطار ساهم في نجاح حملات التشجير المليونية

سجلّ وطني رقمي لسرطان الأطفال والمراهقين في الجزائر

سجلّ وطني رقمي لسرطان الأطفال والمراهقين في الجزائر

وزارة التربية تمنع الحفلات في المدارس إلا بترخيص

وزارة التربية تمنع الحفلات في المدارس إلا بترخيص

رئيس الجمهورية: الرقابة الدستورية ضمانة لحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون

رئيس الجمهورية: الرقابة الدستورية ضمانة لحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون

ترتيبات خاصة من بريد الجزائر لضمان سلاسة صرف معاشات ماي

ترتيبات خاصة من بريد الجزائر لضمان سلاسة صرف معاشات ماي

عطاف يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حل دبلوماسي للصراع

عطاف يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حل دبلوماسي للصراع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد