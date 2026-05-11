الوزير الأول: 20 ألف مشروع جديد وأزيد من نصف مليون منصب عمل متوقع

قال الوزير الأول سيفي غريب، إن منظومة الاستثمار الحالية حققت تقدما ملموسا، حيث تمكّنت من تجسيد نحو 20 ألف مشروع استثماري جديد.

وأكد الوزير الأول، الاثنين، خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي لتعزيز فعالية الشباك الوحيد أن “الشباك الوحيد للاستثمار” يمثل مرحلة جديدة تهدف إلى تجديد الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتقليص العراقيل الإدارية التي كانت تعيق تجسيد المشاريع.

وأشار سيفي غريب إلى أن منظومة الاستثمار الحالية حققت تقدما ملموسا، حيث تمكّنت من تجسيد نحو 20 ألف مشروع استثماري، وهو ما يعكس ديناميكية جديدة يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة.

وأشار الوزير الأول إلى أن حصيلة تطبيق منظومة الاستثمار الجديدة أظهرت نتائج ملموسة، حيث تم تسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري بقيمة تفوق 9000 مليار دينار، ما يعادل نحو 67.5 مليار دولار، مع توقعات بخلق أكثر من 525 ألف منصب شغل، وهو ما اعتبره دليلاً على عودة الثقة في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير الأول عن الشروع في إصلاح شامل للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بحيث يتم تحويلها من مجرد “شباك إداري” إلى إدارة متكاملة قادرة على مرافقة المستثمرين ومتابعة مشاريعهم بفعالية.

كما كشف عن إعادة تأهيل ممثلي الإدارات داخل الشبابيك الموحدة، بحيث لم يعودوا مجرد وسطاء، بل أصبحوا “صانعي قرار” يتمتعون بصلاحيات مراقبة ومعالجة ملفات الاستثمار بشكل مباشر.

وأكد سيفي غريب أيضا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الرقمنة بهدف ترسيخ الشفافية وتحسين جودة العمل الإداري، مشيراً إلى أن السلطات باشرت فعلياً في تعديل النصوص التنظيمية لتحقيق هذا الهدف.

وختم الوزير الأول بالتشديد على تحديد آجال لا تتجاوز 15 يوما كحد أقصى لدراسة المشاريع الاستثمارية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد

الوزير الأول يفتتح يوما إعلاميا حول فعالية “الشباك الوحيد للاستثمار”

وصباح اليوم الاثنين، أشرف الوزير الأول سيفي غريب، على افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد للاستثمار.

وأفاد بيان للوزارة الأولى أن اليوم الإعلامي حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد، نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تحت شعار: «الشباك الوحيد من الفكرة إلى التجسيد»، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الدولة بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فعالية الاستثمار في الجزائر.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء تجسيدًا للتوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل الاستثمار ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث آليات التسيير الإداري، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن توفير بيئة أكثر جاذبية وشفافية لفائدة المستثمرين.

ويهدف هذا اليوم الإعلامي إلى التعريف بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، لاسيما ما تعلق بتعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات المعنية على مستواه، مع توضيح أدوارهم في مرافقة المستثمرين، والتكفل بملفاتهم، ومنح التراخيص والوثائق الضرورية لتجسيد المشاريع في آجال أقصر وبفعالية أكبر، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية.