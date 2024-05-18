الوزير بلمهدي: استحداث رتبة “إمام ممتاز” لحاملي الدكتوراه لتثمين قدرات القطاع

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم السبت ببومرداس، إن استحداث رتبة “إمام ممتاز” لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، بهدف إلى “تثمين وتطوير القطاع وقدرات المنتسبين إليه”.

وعاد الوزير بلمهدي، في تصريح صحفي خلال زيارته لعدد من منشآت القطاع بالولاية، إلى صدور مرسوم تنفيذي يتضمن استحداث رتب جديدة، على غرار رتبة “إمام ممتاز”.

حيث كشف الوزير أن عدّة مستخدمين في رتب أخرى، مثل معلم القرآن، قد تمكنوا من الترقية لرتب أعلى. بعد حصولهم على الشهادات الجامعية، خاصة شهادة الدكتوراه.

وأشار بلمهدي بالمناسبة إلى أن استحداث هذه الرتب يأتي في إطار “مخطط التنمية البشرية للقطاع”. مؤكدا أن هذا المخطط “جوهري ورافد مهم من روافد تنمية دائرته الوزارية من كل النواحي”.