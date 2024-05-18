الوزير بلمهدي: استحداث رتبة “إمام ممتاز” لحاملي الدكتوراه لتثمين قدرات القطاع
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم السبت ببومرداس، إن استحداث رتبة “إمام ممتاز” لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، بهدف إلى “تثمين وتطوير القطاع وقدرات المنتسبين إليه”.
وعاد الوزير بلمهدي، في تصريح صحفي خلال زيارته لعدد من منشآت القطاع بالولاية، إلى صدور مرسوم تنفيذي يتضمن استحداث رتب جديدة، على غرار رتبة “إمام ممتاز”.
حيث كشف الوزير أن عدّة مستخدمين في رتب أخرى، مثل معلم القرآن، قد تمكنوا من الترقية لرتب أعلى. بعد حصولهم على الشهادات الجامعية، خاصة شهادة الدكتوراه.
وأشار بلمهدي بالمناسبة إلى أن استحداث هذه الرتب يأتي في إطار “مخطط التنمية البشرية للقطاع”. مؤكدا أن هذا المخطط “جوهري ورافد مهم من روافد تنمية دائرته الوزارية من كل النواحي”.
زيادات هامّة في رواتب الأئمة
وفي منتصف أفريل الماضي، صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدّد النظام التعويضي الجديد للأئمة، وهو يتضمّن زيادات هامّة في أجور هذه الفئة، تحتسب بداية من جانفي 2024.
فالمرسوم الذي وقّعه الوزير الأول نذير العرباوي، مؤرخا في 9 أفريل 2024، وصدر في العدد الأخير (العدد 26) من الجريدة الرسمية، يحدّد العلاوات والتعويضات التي يستفيد منها الأئمة بـ:
- علاوة المردودية،
- تعويض الإلزام والاستعداد الدائم،
- تعويض نشاطات التدريس،
- وتعويض التوثيق.
حيث تُحسب علاوة المردودية التي تصرف كل 3 أشهر، وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمئة من الراتب الرئيسي، بدلا من 30 بالمئة المحدّدة في السابق.
كما يُصرف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا، بنسبة 30 بالمئة من الراتب الرئيسي. وتعويض نشاطات التدريس بنسبة 40 بالمئة، بدلا من 30 بالمئة.
أما التعويض الشهري للتوثيق، فقد تمّ رفعه في النظام التعويضي الجديد، حسب نصّ المرسوم، ليكون بالشكل التالي:
- 3.500 دج، بالنسبة لرتبة إمام مدرّس،
- 4.000 دج، بالنسبـة لرتـب الإمـام الواعـظ، والإمام الأستاذ، والإمام الخطيب، والإمام الخطيب الأول،
- 5.000 دج، بالنسبة لرتبة إمام ممتاز.