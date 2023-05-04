الوزير عون: الدولة لن تسمح بسقوط مركّب الحجّار

“الدولة لن تسمح بسقوط مركّب الحجّار للحديد والصلب في عنابة”، هو ما أكده وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الخميس، لدى زيارته لهذه المنشأة.

الوزير عون أكد، حسب بيان للوزارة، أن الحكومة تعدّ مقاربة لإعادة بعث هذا المركّب. وقال إن السلطات “ستعمل جاهدة على إعادة بعثه”، مطمئنا جميع العمال والقائمين عليه بأن “الدولة لن تسمح بسقوطه”.

كما أشاد عون بالأرقام التي حققها مركّب الحجّار في مجال التصدير. وهي “تبعث على الاطمئنان” على حدّ قوله. متعهدا في ذات الوقت “بالعمل جاهدا لإعادة انطلاقه”.

وقد تحدث الوزير في هذا السياق عن “رسم خطة طريق جديدة، تُحدّد فيها البرامج التي سيسير وفقها المركب. دون الرجوع إلى طريقة التسيير القديمة”.

وشدّد عون أيضا على “تجنيد كل العمال، والشريك الاجتماعي، لمضاعفة وتجديد الإنتاج، واستحداث استثمارات جديدة، بغية المضي قدما في تطوير هذا المركّب”.