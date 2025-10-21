الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تفوز برئاسة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للرابطة العالمية لوكالات الاستثمار

انتخبت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، وبالإجماع، على رأس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، وهذا على هامش أشغال المؤتمر العالمي للاستثمار، حسبما أفاد به بيان للوكالة.

وأكدت الوكالة على أن الانتخاب يكرس “مكانة الجزائر كفاعل مؤثر في الفضاءات الإفريقية والعربية والمتوسطية”، موضحة أن “هذا الفوز يأتي تتويجا لثقة وكالات الترويج للاستثمار في المنطقة، واعترافا بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي”.

وكانت الوكالة تقدمت بترشحها لهذا المنصب بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، في إطار الدعوة الرسمية للترشح التي أطلقتها الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.

وأضافت الوكالة أن هذا الإنجاز جاء “ليكرس مكانة الجزائر كفاعل مؤثر في الفضاءات الإفريقية والعربية والمتوسطية، ويؤكد دورها كقوة اقتراح وشريك موثوق في ترقية الاستثمار المستدام، والتحول الرقمي، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

واستند ترشح الوكالة، حسب البيان إلى “سجل حافل من المبادرات الهادفة إلى تطوير أدوات ترقية الاستثمار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، حيث تشارك الوكالة بانتظام في أعمال الرابطة وأنشطتها، من بينها تنظيم القمة المصغرة لوكالات ترويج الاستثمار الإفريقية حول الاندماج الاقتصادي والتنافسية في إفريقيا، إضافة إلى مساهمتها في سلسلة الدروس العالمية حول الاستثمار الأجنبي المباشر (WAIPA Global FDI Masterclass Series) من خلال عرض تجربة الجزائر في تفعيل الشباك الوحيد لخدمة المستثمرين”.

الوكالة لفتت أن انتخابها في هذا المنصب يجسد “اعترافا دوليا بالتحولات العميقة التي تعرفها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال، كما يعكس التزام الوكالة بمواصلة الجهود لتعزيز صوت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل الرابطة العالمية WAIPA، والمساهمة الفعالة في تنفيذ مهام اللجنة التوجيهية وفقا للمادة 17 من النظام الأساسي للرابطة”.

وأكدت الوكالة في بيانها عزمها على العمل لتعزيز التنسيق بين وكالات الاستثمار في المنطقة والمساهمة في “صياغة مواقف مشتركة ومبادرات موحدة في المحافل الدولية، إلى جانب مرافقة الوكالات الناشئة وتبادل الخبرات، بما يعزز مكانة المنطقة في خريطة الاستثمار العالمية”.