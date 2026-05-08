الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار توقع اتفاق تعاون مع مكتب الاستثمار التركي

وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

وأفاد بيان للوكالة اليوم الجمعة، أنه تم توقيع هذه المذكرة من طرف المدير العام للوكالة، عمر ركاش، ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل التركي، أحمد بوراك داغلي أوغلو، خلال مراسم جرت بحضور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضح المصدر ذاته أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق نمو مستدام في التعاون الاقتصادي، إلى جانب تطوير الاتصالات المباشرة بين أوساط الأعمال الجزائرية والتركية.