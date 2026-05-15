الولايات المتحدة تلغي شرط “الضمان المالي” للحصول على التأشيرة

خاص بالمشجعين الحاملين لتذاكر المونديال

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء جماهير كأس العالم 2026 من شرط الضمان المالي المرتفع للحصول على التأشيرة، وذلك بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية والمسجلين ضمن النظام المخصص لتسهيل إجراءات الدخول المرتبطة بالبطولة.

ويأتي القرار بعد جدل استمر لعدة أشهر بشأن فرض ضمانات مالية على بعض طالبي التأشيرات بهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة، حيث كانت تصل في بعض الحالات إلى 15 ألف دولار.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاء يشمل المشجعين المسجلين مسبقا، إضافة إلى إمكانية امتداده ليشمل أعضاء المنتخبات والوفود الرسمية والعاملين في البطولة، في إطار الاستعدادات لاستضافة المونديال بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وكانت الوزارة قد فرضت هذا الشرط العام الماضي على الدول التي أشارت إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات الدخول، بالإضافة إلى مشكلات أمنية أخرى، في إطار حملة أوسع نطاقا شنتها الإدارة الجمهورية على الهجرة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تسهيل حضور جماهيري واسع للبطولة التي تعد الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والجماهير.