اليمن: تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء

قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، يوم أمس الإثنين، 5 فيفري، بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فـ”صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( 56) لسنة 2024م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء.”

كما أشارت الوكالة إلى “استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم.” حسب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

أحمد عوض بن مبارك سيتولى رئاسة مجلس الوزراء اليمني خلفا لمعين عبد الملك سعيد، الذي شغل المنصب من أكتوبر 2018، والذي تم تعيينه من قبل رشاد العليمي مستشارا له.

وقد سبق لرئيس الوزراء اليمني الجديد وأن شغل منصب مدير لمكتب رئيس الجمهورية في 2014، ثم سفيرا لليمن في واشنطن في 2015، كي يشغل بعد ذلك منصب وزير الخارجية من ديسمبر 2020 إلى غاية تعيينه يوم أمس رئيسا للوزراء.