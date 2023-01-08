-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

اليوريا 46.. الجزائر تسعى لتطوير إنتاج “السماد الأغنى”

الشروق أونلاين
  • 4393
  • 0
اليوريا 46.. الجزائر تسعى لتطوير إنتاج “السماد الأغنى”
أرشيف
اليوريا 46 من الأسمدة الضرورية لنموّ محاصيل الحبوب

تعرف أسعار سماد “اليوريا 46 بالمئة”، ارتفاعا في السوق الدولية. لذلك تسعى الجزائر إلى تطوير إنتاج هذه المادة محليّا.

ففي اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، تمّ تقديم عرض وزاري مشترك حول “آلية تموين السوق الوطنية بسماد اليوريا 46 بالمئة”.

وبعد الاستماع لهذا العرض، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “أهمية تطوير إنتاج هذه المادة محليا. لِمَا لها من أثر إيجابي في تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي”.

كما أشار الرئيس تبون في تعليقه على العرض الوزاري المشترك، إلى “ارتفاع سعر هذه المادة في السوق الدولية”.

و”اليوريا 46 بالمئة” هي أسمدة بلورية بيضاء، يشكّل عنصر النيتروجين ما نسبته 46 بالمئة منها. وهي أكثر الأسمدة ثراء بهذه المادة الضرورية لنموّ المحاصيل الخضراء.

ويتراوح سعر “اليوريا 46 بالمئة” في الأسواق الدولية، ما بين 500 و700 دولار للطن الواحد، وهو ما يفوق 9.6 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية.

وتنتج الدول الآسيوية على غرار الصين والهند، الحصة الأكبر من هذا السماد على مستوى العالم، حسب إحصائيات العام 2020.

Statistic: Production of urea worldwide in 2020, by region (in million metric tons) | Statista

خصائص سماد اليوريا 46

  • يمكن استخدامه على التربة كمادة صلبة أو محلول أو على محاصيل معينة كرذاذ ورقي.
  • استخدام اليوريا ينطوي على مخاطر قليلة أو معدومة حريق أو انفجار.
  • يساعد التحليل العالي لليوريا ، 46٪ N ، على تقليل تكاليف التعامل والتخزين والنقل مقارنة بأشكال الآزوت الجافة الأخرى.
  • ينتج عن تصنيع اليوريا القليل من الملوثات للبيئة.
  • تؤدي اليوريا ، عند تطبيقها بشكل صحيح ، إلى زيادة غلة المحاصيل مساوية لأشكال النيتروجين الأخرى.
  • تجسد اليوريا الحصول على أفضل استخدام.
مقالات ذات صلة
هؤلاء شركاء الجزائر الاقتصاديون خلال 2023

هؤلاء شركاء الجزائر الاقتصاديون خلال 2023

25 مليارا.. ضريبة الثروة المحصّلة في سنة كاملة!

25 مليارا.. ضريبة الثروة المحصّلة في سنة كاملة!

بورصة الجزائر: صفقات عبر الأنترنيت قريبا

بورصة الجزائر: صفقات عبر الأنترنيت قريبا

حكار: على الدول الأوروبية الالتزام بعقود شراء طويلة الأمد للغاز

حكار: على الدول الأوروبية الالتزام بعقود شراء طويلة الأمد للغاز

منح التأشيرات السياحية لزوار الجنوب.. هذه هي الترتيبات الجديدة

منح التأشيرات السياحية لزوار الجنوب.. هذه هي الترتيبات الجديدة

إيران تريد عقد اللجنة الاقتصادیة المشترکة مع الجزائر في أقرب وقت

إيران تريد عقد اللجنة الاقتصادیة المشترکة مع الجزائر في أقرب وقت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد