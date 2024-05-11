“اليويفا” تتغنى بعمورة وقد يكون آخر موسم له في بلجيكا

ليفربول يجدد اهتمامه به وأندية الليغ 1 تدخل سباق الظفر به

خطف الدولي الجزائري ومهاجم سانت جيلواز محمد لمين عمورة الأنظار هذا الموسم، بعد المستويات الكبيرة والرائعة التي قدمها منذ بداية الموسم، في الدوري البلجيكي، حيث ختم موسمه بتحقيق كأس بلجيكا، والظفر بجائزة أفضل لاعب إفريقي في البطولة البلجيكية، متبوعا بالنجم الموريتاني كويتا.

واحتفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” بمساهمة الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في تتويج فريقه سانت جيلوزا بكأس بلجيكا، حيث نشرت صورة لمهاجم وفاق سطيف سابقا، وهو يحتفل بالتتويج، وعلق على الصورة عبر الصفحة الرسمية: “التاج لصالح محمد أمين عمورة وأسكندر بلسان”.

تتويج ابن مدينة جيجل بجائرة أفضل لاعب عربي وإفريقي في بلجيكا، هو ثمرة للمجهودات الكبيرة التي بذلها في بداية الموسم، والمستويات الرائعة التي قدمها على المستوى المحلي والقاري، بعد تألقه اللافت في منافسة رابطة الأبطال الأوروبية هذا الموسم، والتي جعلته يقدم إعتماده للكرة الأوروبية، وينال اهتمام أفضل المدربين والفرق في القارة العجوز. كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يستهدف التعاقد مع جناح نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي والمنتخب الوطني محمد أمين عمورة.

ويعتبر نادي ليفربول أكثر فريق ارتبط اسمه بنجم الخضر عمورة، حيث نقل موقع “ترانسفير روم” البريطاني، عن صحيفة “كيكر” الألمانية، أن نادي ليفربول يتواجد ضمن قائمة طويلة للأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب عمورة، حيث أكد المصدر، أن النادي الإنجليزي يريد بشدة مهاجم الخضر، نظرا للإمكانيات التي يحوزها، ورغبة المدرب السابق “للريدز” يورغن كلوب في التعاقد معه، بالإضافة إلى دخول نادي فولسبورغ الألماني في قائمة المهتمين كذلك بالتعاقد مع نجم سانت جيلواز، غير أن إدارة النادي الألماني متخوفة من الشرط الجزائي للاعب، وعدم القدة على دفع مبالغ باهظة، مقارنة بالأندية الإنجليزية.

في المقابل، رشحت تقارير صحفية فرنسية الدولي الجزائري، ومهاجم نادي سانت جيلواز البلجيكي، محمد أمين عمورة، للالتحاق بالدوري الفرنسي خلال الصائفة الماضية، حيث ذكرت صحيفة “أونز مونديال” الشهيرة، أن مهاجم الخضر، يتواجد ضمن اهتمامات 3 أندية، تنشط في الدرجة الأولى الفرنسية، ويتعلق الأمر بكل من أندية تولوز وأولمبيك ليون، إلى جانب أولمبيك مارسيليا، آخر المهتمين بخدمات عمورة.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن أندية “الليغ1″، ستجد صعوبات كبيرة في الفوز بصفقة لاعب الخضر، في ظل تواجده محل أطماع أندية أخرى من “البريميرليغ” الإنجليزية، و”البوندسليغا” الألمانية، مبرزة في الوقت ذاته تواجد عمورة كأولوية في نادي برايتون الإنجليزي، إلى جانب وولفرهامبتون ووست هام ونيوكاسل وليفربول، الذين استفسروا عن وضعية اللاعب.

كما أكدت أن عمورة، الذي يعتبر أحد المواهب المتألق حاليا في أوروبا، يتواجد أيضا ضمن مخططات آينتراخت فرانكفورك وفولسبورغ الألمانيين، وهو ما يؤكد الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، حيث سيكون أمام فرصة التألق مستقبلا، في حال قام بالاختيار المناسب، وتحديد الوجهة التي تليق بإمكانياته وموهبته، في ظل اختلاف العروض، وتنوعها من ثلاث بطولات كبيرة، على غرار البوندسليغا والبريمرليغ، والليغ1، ما يجعل الاختيار صعبا لابن جيجل في الصائفة القادمة.

ورغم أن عمورة كان محل أطماع ستاندار دو لياج وأندرلخت البلجيكي، إلا أن الثنائي، فضل الانسحاب من الصفقة، بالنظر للقيمة المالية الكبيرة التي وضعتها إدارة سانت جيلواز من أجل تسريحه، ودخول أندية ثرية في سباق التعاقد مع عمورة، على غرار ليفربول، واينتراخت فرانكفورت، نيوكاستل، الذي سيقدم عرضا رسميا خلال الأيام المقبلة، وهو ما لا تستطيع مجابهتهم الأندية البلجيكية على الصعيد المادي وحتى الإعلامي.

تهاطل العروض على “السريع” جعل بعض المختصين في كرة القدم، وبعض اللاعبين القدامى، يتحدثون عن مستقبل عمورة، حيث نصح بعضهم بانتقال عمورة إلى الدوري الإنجليزي، في نسخة لمشوار صلاح مع نادي ليفربول، وتشابه الخصائص بين الثنائي، على غرار السرعة والحس التهديفي الكبير، في حين فضل الآخر انتقاله للدوري الألماني الذي يعتبر نقطة تحول في مشوار العديد من نجوم الكرة في الوقت الحالي، فيما اقترح آخرون ظهوره في الدوري الفرنسي الموسم القادم، لعدة اعتبارات، أهمها اللغة وسهولة اندماجه بالنظر للجالية الجزائرية الكبيرة التي تتواجد في الأراضي الفرنسية، غير أن مستقبل اللاعب يبقى بين يديه، ومشواره مرهون بالقرار الذي سيتخذه في الصائفة القادمة، خاصة وأن هدفه هو التواجد باستمرار مع النخبة الوطنية، وتشكيلة بيتكوفيتش خلال تصفيات ومونديال 2026.