امتحان وطني لإثبات المستوى لطلبة المدراس القرآنية والزوايا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن تنظيم الامتحان الوطني لإثبات المستوى لطلبة المدارس القرآنية والزوايا للمشاركة في المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين المتخصص يومي17 و18 أفريل 2022.

وأفاد بيان للوزارة أنه على الراغبين في اجتياز هذا الامتحان التقرب من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات للاستعلام و التسجيل ابتداء من نشر هذا الإعلان.

وأشار البيان إلى أن الوثائق المطلوبة هي: شهادة ميلاد، شهادة حفظ القرآن الكريم صالحة لمدة 02 سنتين من تاريخ إصدارها،صورتان شمسيتان، طلب خطي، موضحا أن آخر أجل لإيداع الملفات : 2022/04/13

كما أوضح بيان الوزراة أن الامتحانات تجري على مستوى المعاهد على النحو الآتي:

1- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالبويرة ولاية البويرة لمترشحي الولايات الآتية : (البويرة، الجزائر، البليدة، تيبازة، المدية)

2- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عبد الرحمن اليلولي ولاية تيزي وزو لمترشحي الولايات الآتية: (تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، بومرداس).

3- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الزانة البيضاء ولاية باتنة لمترشحي الولايات الآتية : (باتنة ، خنشلة، سطيف، المسيلة، أم البواقي).

4- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة ولاية قسنطينة لمترشحي الولايات الآتية: (قسنطينة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف).

5- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتلاغمة ولاية ميلة لمترشحي الولايات الآتية : (ميلة، تبسة، قالمة، سوق أهراس).

6- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف محمد بلكبير بغليزان لمترشحي الولايات الآتية: (غليزان، تيارت، تيسمسيلت).

7- المعهد الوطني المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي محمد بن عودة ولاية غليزان لمترشحي الولايات الآتية: (الشلف، عين الدفلي، مستغانم).

8- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتلمسان ولاية تلمسان لمترشحي الولايات الآتية: (وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، معسكر).

9- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية و الأوقاف بسعيدة ولاية سعيدة لمترشحي الولايات الآتية: (سعيدة، بشار، النعامة، تندوف، بني عباس).

10- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي عقبة ولاية بسكرة لمترشحي الولايات الآتية: (بسكرة، الوادي، ورقلة، أولادجلال، المغير، تقرت).

11- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية و الأوقاف بالأغواط ولاية الأغواط لمترشحي الولايات الآتية : (الأغواط، الجلفة، غرداية، البيض المنيعة).

12- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست ولاية تامنفست لمترشحي الولايات الآتية: (تامنغست ، إن قزام ، برج باجي مختار ).

13- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإن صالح ولاية إن صالح لمترشحي الولايات الآتية : (إن صالح ، ادرار، تميمون).

14- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإليزي ولاية إليزي لمترشحي الولايات الآتية : ( إليزي ، جائت).