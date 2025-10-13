امرأة قدمت جواز سفر من دولة غير موجودة.. هذه حقيقة الفيديو!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب التقط في مطار أمريكي، يُظهر امرأةً محجبة تُقدّم جواز سفر من “تورينزا”، وهي دولة غير موجودة على أي خريطة أو سجل رسمي.

يُظهر المقطع، الذي تم تداوله على نطاق واسع، وحصد ملايين المشاهدات على تيك توك وإنستغرام، مسافرة قادمةً من طوكيو تشرح بهدوء موقع “تورينزا” في منطقة القوقاز خلال مقابلة هجرة مُذهلة.

وأثارت هذه الحادثة موجةً من النظريات، من خدع التزييف العميق إلى خلل في عالم موازٍ، وسط مخاوف متزايدة من المعلومات المضللة المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كتب أحد الأشخاص على منصة “إكس” إن “القصة المنتشرة لامرأة جواز سفر تورينزا (دولة لم تكن موجودة أبدا) التي هبطت في مطار “جون إف كينيدي” الدولي في نيويورك تُثير القلق بشأن المعلومات المضللة من الأخبار المُولّدة بالذكاء الاصطناعي”.

والحقيقة، أن الفيديو مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتبدو هذه القصة المنتشرة على نطاق واسع مجرد خدعة، مستوحاة من أسطورة “رجل من تورينزا”.

ولا توجد مصادر إخبارية موثوقة أو بيانات رسمية من المطار تؤكد ذلك، ومن المرجح أن تكون معلومات مضللة من إنتاج الذكاء الاصطناعي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”، هذا ما أكدته شركة Grok، التي تحقّقت من صحة حقائقها عبر الإنترنت تحت إشراف إيلون ماسك.

في صيف عام 1954، شهد مطار هانيدا بطوكيو حادثة مماثلة، حيث وصل رجل قوقازي أنيق على متن رحلة جوية من أوروبا، مُقدّمًا بثقة جواز سفر من دولة لم يسمع بها أحد من قبل، اسمها “توريد”.

وأصرّ الرجل على أن “توريد” دولة صغيرة ذات سيادة تقع بين فرنسا وإسبانيا، تمامًا كما تقع أندورا اليوم.

بدا جواز سفره أصليًا، مُرفقًا بأختام هجرة من عدة دول حقيقية، بما في ذلك اليابان، كان يجيد عدة لغات، وادّعى أنه في رحلة عمل روتينية، مما حيّر موظفي الجمارك الذين لم يعثروا على أي سجل لـ”توريد” في أي مكان في العالم.

وقامت السلطات باحتجازه طوال الليل في فندق قريب تحت حراسة مشددة أثناء التحقيق، وبحلول الصباح، اختفى المسافر الغامض وجميع ممتلكاته دون أثر، لم يُسجّل أي خروج، وظلت غرفته في الفندق مغلقة من الداخل عُرفت القصة باسم “رجل من “توريد”.