انتشال 5 ضحايا من محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمدية

انتشلت مصالح الحماية المدنية خمسة أشخاص متوفين من داخل محطة رفع مياه الصرف الصحي، بعدما تدخلت في حدود الساعة 16:30 لإنقاذهم، غير أن العملية انتهت بتأكيد وفاتهم في عين المكان.

وأوضح بيان للحماية المدنية أن أعمار الضحايا تتراوح بين 35 و58 سنة، حيث جرى تحويل جثامينهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخّرت المصالح المختصة لهذا التدخل إمكانيات مادية وبشرية تمثلت في شاحنة إنقاذ واحدة، وثلاث سيارات إسعاف، إلى جانب أربعة غطاسين وفرقة متخصصة في التدخل بالأماكن الوعرة، في محاولة لانتشال الضحايا من داخل محطة رفع المياه.