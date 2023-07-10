انتهاء آجال الترشح لمنصب “مرافق الحياة المدرسية”

انطلاق دراسة الملفات لانتقاء 400 عون تحسبا للدخول المقبل

تسدل وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، الستار على “عملية الترشح” للالتحاق بالرتبة الجديدة “مرافق الحياة المدرسية” المستحدثة مؤخرا، على أن يتم الانطلاق مباشرة في دراسة الملفات لأجل انتقاء “أعوان” مؤهلين، سيتم تكليفهم بمهمة مرافقة الأطفال المصابين بطيف التوحد، وذلك ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2023/2024.

وأفرجت مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة عن المناصب المالية الخاصة برتبة “مرافق الحياة المدرسية”، والمقدرة بـ400 منصب مالي، والتي تم الانتهاء من توزيعها على مديريات التربية للولايات، رغم عدم وضوح المعايير التقنية التي تم اعتمادها في تحديد الحاجيات الفعلية للمدارس الابتدائية من المناصب.

واتضح عقب الاطلاع على جداول “المناصب المالية” الموزعة على 60 مديرية تربية، بأن ولايات تم منحها مناصب معتبرة تراوحت بين 14 و29 منصبا، في حين تحصلت ولايات أخرى على صفر مناصب مالية على غرار ولايات غليزان، إن قزام، توقرت، جانت، تندوف، عين تيموشنت، أدرار، فيما تحصلت مديريات أخرى للتربية على مناصب مالية ضئيلة تراوحت بين منصب ومنصبين إلى ثلاثة مناصب فقط، ويتعلق الأمر ببشار، أم البواقي، تمنراست، تبسة، الأغواط، برج باجي مختار، تيبازة، تسمسيلت، الطارف، ميلة، عين الدفلى، النعامة، تيميمون.

وستتدعم، المدارس الابتدائية بداية من الموسم الدراسي المقبل، بعدة رتب جديدة ستدرج ضمن مشروع القانون الأساسي الجديد الذي سيرى النور في آجال قريبة قصد تثبيتها وترسيمها، وتضاف إلى باقي الرتب القديمة، ويتعلق الأمر بأستاذ المدرسة الابتدائية في اللغة الانجليزية، أستاذ المدرسة الابتدائية في التربية البدنية والرياضية، وكذا مرافق الحياة المدرسية “الصنف 07”.

وتهدف الخطوة إلى تحقيق الارتقاء بالمدرسة الجزائرية وبلوغ جودة عالية في التعليم، وكذا تخفيف الضغط على أساتذة مادة اللغة العربية وعلى مديري المدارس الابتدائية، الذين ظلوا لسنوات يؤدون عدة مهام ليست من اختصاصهم.

وأفادت مصادر “الشروق”، أنه سيتم إخضاع “مرافق الحياة المدرسية”، لتكوين تحضيري تدريبي مدته ثلاثة أشهر، في كيفية التعامل والتواصل الجيد مع الأطفال المصابين بطيف التوحد، على اعتبار أنه مطالب وجوبا بالتكفل بهذه الفئة طيلة السنة الدراسية، من خلال الحرص على تأدية عدة مهام وفق أطر قانونية، ويتعلق الأمر بمرافقة التلميذ داخل المؤسسة التربوية “القسم”، ومساعدته على القيام بالأعمال التي تصعب عليه من بداية الدوام وإلى غاية انتهائه، إلى جانب مرافقته في مختلف النشاطات التعليمية التي يقوم بها وتطوير علاقته الاجتماعية مع زملائه وأوليائه وأساتذته، بالإضافة إلى مرافقته أثناء نشاطات الإطعام والنظافة الجسدية، علاوة على المساهمة في تحفيز الإبداع لديه، فضلا عن تطوير استقلاليته وضمان أمنه داخل وخارج الحرم المدرسي، وكذا تحميله مسؤولية جلبه من مقر سكناه ومرافقته إلى غاية إيصاله إلى مؤسسته التربوية.