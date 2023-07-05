كل شيء عن التوظيف المباشر “لمرافقي الحياة المدرسية” بالمدارس

11 جويلية آخر أجل للترشح والانتقاء عن طريق دراسة الملفات

أعلنت مديريات التربية للولايات، عن فتح باب “التوظيف المباشر” أمام المترشحين الراغبين في الالتحاق بمنصب “مرافق الحياة المدرسية”، والذي استحدثته وزارة التربية الوطنية مؤخرا، ومن مهامه التكفل بالأطفال المصابين بطيف التوحد، فيما دعت المعنيين إلى إيداع “ملفات الترشح” في الفترة من 4 إلى غاية 11 جويلية الجاري، على أن يتم انتقاء الناجحين على أساس الشهادة وليس الاختبار الكتابي، ليتم تسليمهم مقررات عمل بعقود مؤقتة لمدة سنة دراسية قابلة للتجديد.

وتقرر فتح 400 منصب مالي سيتم توزيعه على كافة مديريات التربية للولايات، بشكل عادل ومتوازن، يسمح بتغطية كافة المدارس بما يصطلح عليه “بمرافق الحياة المدرسية”، لأجل ضمان تمدرس فئة ذوي الهمم في أجواء صحية ومريحة جدا، وكذا لتخفيف الضغط عن أولياء الأمور، ومن ثم الارتقاء بالمنظومة التربوية وجعل المدرسة، فضاء للتربية والتعليم والترفيه والرفاهية في آن واحد، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى، وهو بناء شخصية متوازنة للأطفال بمرحلة قاعدية ويتعلق الأمر بالتعليم الابتدائي.

وأوضحت مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات، في منشور وزاري مؤرخ في 4 جويلية الجاري، بأنه تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الذي ألح في عديد المناسبات على ضرورة التحضير الجيد والمسبق لإنجاح الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، قد تم فتح باب “التوظيف المباشر” على أساس دراسة الملفات، لانتقاء أعوان متعاقدين مؤهلين لتولي منصب “مرافق الحياة المدرسية”، وممارسة مهمة التكفل بالأطفال المصابين بطيف التوحد، حيث سيتم منحهم الصلاحيات لتأدية مجموعة أعمال وفق أطر قانونية، ويتعلق الأمر بمرافقة التلميذ داخل المؤسسة التربوية ومساعدته على القيام بالأعمال التي تصعب عليه من بداية الدوام وإلى غاية انتهائه، إلى جانب مرافقته في مختلف النشاطات التعليمية التي يقوم بها وتطوير علاقته الاجتماعية مع زملائه وأوليائه وأساتذته.

وبالإضافة إلى مرافقته أثناء نشاطات الإطعام والنظافة الجسدية، علاوة على المساهمة في تحفيز الإبداع لديه، فضلا عن تطوير استقلاليته وضمان أمنه داخل وخارج الحرم المدرسي، وكذا تحميله مسؤولية جلبه من مقر سكناهم ومرافقتهم إلى غاية إيصاله إلى مؤسسته التربوية سالما غانما.

وأضافت ذات المصالح، بأن “مرافق الحياة المدرسية” المستحدث حديثا، مطالب وجوبا بممارسة مهامه بالتوقيت الكامل طيلة أيام الأسبوع، شريطة أن يكون من بين الحائزين مستوى الثالثة ثانوي وتتوفر فيه مجموعة شروط أبرزها أن يكون جزائري الجنسية، ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل عند تاريخ إعلان المسابقة، علاوة على وجوب أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية وكذا المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب.

بالإضافة إلى أن يكون في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية، إلى جانب تمتعه بحقوقه المدنية، وأن يكون على خلق حسن، وألا تحمل صحيفة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب الشغل المطلوب.

وأعلنت المصالح نفسها بأنه سيتم تخصيص الفترة من 4 إلى غاية 11 جويلية الجاري، لتمكين المترشحين الراغبين في الالتحاق بمنصب “مرافق الحياة المدرسية”، من إيداع ملفات الترشح، على أن يتم الشروع بعدها في دراسة الملفات، لانتقاء فئة الناجحين بناء على مجموعة معايير وأولويات، على أن يتم منحهم قرارات التعيين بعقود عمل مؤقتة مدتها سنة دراسية قابلة للتجديد، لكي يباشروا مهامهم ابتداء من الدخول المدرسي القادم.

ولفتت مصالح التمدرس والامتحانات، إلى أن المترشحين مطالبون وجوبا بإحضار سبع وثائق لتكوين ملف الترشح الإداري، كمرحلة أولى، ويتعلق الأمر بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة مدرسية أصلية للسنة الثالثة ثانوي كاملة “لا تقبل النسخ طبق الأصل”، كشف النقاط للسنة الثالثة ثانوي كاملة “المعدل السنوي لثلاث فصول لسنة دراسية، وكذا نسخة من وثيقة تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية “الأداء، الإعفاء أو التأجيل”، مع إحضار شهادة الحالة المدنية أو شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين، وكذا شهادة أو بطاقة الإقامة مستخرجة حديثا ولا تقبل شهادة إيواء، علاوة على تسليم شهادات عمل إن وجدت والعقود التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح.

وأما في حال نجاح المترشح وافتكاكه المنصب المالي، فإنه مدعو لاستكمال الملف بثلاث وثائق أخرى وهي شهادة السوابق العدلية، شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة طبية عامة وصدرية لإثبات كفاءة المترشح لشغل المنصب المطلوب.

وأسرت مصادر “الشروق”، بأن الموظف لشغل وظيفة “المرافق”، المستحدثة حديثا، سيصنف في الصنف 7 والرقم الاستدلالي 473، لأجل تسهيل الحياة المدرسة في كافة جوانبها والارتقاء بالمستوى العلمي والفكري والتربوي لكافة التلاميذ دون استثناء خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي التي تعد قاعدية للمراحل التعليمية اللاحقة.