انطلاق أشغال إنجاز 146.640 وحدة سكنية في إطار “عدل 3”

انطلقت أشغال إنجاز 146.640 وحدة سكنية في إطار برنامج “عدل 3″، عبر مختلف ولايات الوطن. وهي تمثل 73 بالمئة من أصل 200 ألف وحدة مبرمجة كشطر أول من البرنامج، بموجب قانون المالية 2025.

ويأتي هذا التقدّم المسجّل في أشغال انجاز السكنات الجديدة، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الجزائرية يوم الثلاثاء، بعد:

رفع العراقيل الإدارية،

واستكمال مرحلة المناقصات الخاصة باختيار مكاتب الدراسات التقنية المكلّفة بالمتابعة الميدانية للمشاريع.

ويتوجب على المكتتبين المقبولين للحصول على سكنات “عدل 3″، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن. بحيث تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي:

الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،

الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات،

الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،

الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات،

الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.

ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.