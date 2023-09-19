انطلاق أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

بمشاركة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون

انطلقت اليوم، الثلاء 19 سبتمبر، بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، أشغال الدورة 78 للجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة.

انطلقت اليوم، الثلاء 19 سبتمبر، بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، أشغال الدورة 78 للجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة.

أثناء افتتاح أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستستمر إلى غاية 26 سبتمبر، الأمين العام للهيأة، أنطونيو غوتيريش، تحدث عن ما عرفته درنة الليبية جراء الفيضانات التي تلت إعصار دانيال الذي ضربها.

درنة، فلسطين..

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن “درنة تصور بشكل محزن حالة عالمنا: فيضان من انعدام المساواة والظلم وعدم القدرة على مواجهة التحديات”.

كما أضاف أن أهل درنة عاشوا وماتوا في بؤرة من اللامبالاة بهم. وقال غوتيريش “الآلاف في درنة فقدوا حياتهم في الفيضانات الهائلة غير المسبوقة, كانوا ضحايا مرات عديدة : ضحايا الصراع وضحايا الفوضى المناخية” وضحايا من خذلوهم في إيجاد سبيل للسلام.

الأمين العام لهيأة الأمم المتحدة تحدث أيضا خلال كلمته عن القضية الفلسطينية، وعاد إلى الإنتهاكات المتكررة للإحتلال الصهيوني ضد الفلسطينين، كبارا كانوا أم أطفالا. كما عاد أيضا إلى إلى الاعتداءات الأخيرة على مخيم جنين، و اعتبر ما خلفته “أسوأ مستوى من الدمار منذ أكثر من 20 عاما”.

عالم متعدد الأقطاب

أنطونيو غوتيريش تحدث أيضا عن عالم متعدد الأقطاب وقال “فيما تتصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الدولية، نبدو غير قادرين على العمل معا للاستجابة للتحديات. فيما يعد هذا أمرا إيجابيا بشكل كبير لأنه يجلب فرصا جديدة للعدالة والتوازن في العلاقات الدولية، إلا أن تعددية الأقطاب وحدها ليست ضمانا للسلام”.

الأمين العام لهيأة الأمم شدد على حاجة العالم متعدد الأقطاب إلى مؤسسات فعالة متعددة الأطراف “لن نستطيع التصدي بشكل فعال للمشاكل، إذا لم تعكس المؤسسات العالم كما هو”.

كما أكد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن وإعادة تصميم الهيكل المالي الدولي، و أضاف أن “بديل الإصلاح ليس بقاء الحال كما هو عليه (…) إما الإصلاح أو التمزق”.

غوتيريش تطرق أيضا في كلمته إلى الانقسامات داخل الدول وقال إن “الديمقراطية تتعرض للتهديد فيما يتصاعد الاستبداد وعدم المساواة وخطاب الكراهية”.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، شدد على أهمية التسوية والحلول الوسط وقال إن على القادة مسؤولية خاصة تحتم عليهم التوصل إلى حلول وسط لبناء المستقبل المشترك المتسم بالسلام والازدهار للصالح العام.

مشاركة رئيس الجمهورية

ويشارك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعرف مشاركة قادة وممثلي الـ193 دولة عضوة في الهيأة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وسيلقي كلمة أمام أعضاء الجمعية العامة، اليوم بعد الظهر.

وستعرف أشغال هذه الدورة التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 26 سبتمبر، إضافة إلى جلسات المناقشة العامة، عدد الإجتماعات رفيعة المتسوى.

اجتماعات منها : الحوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية، الاجتماع رفيع المستوى حول الوقاية من الجوائح، مؤتمر قمة الطموح المناخي، والاجتماع الرفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة.