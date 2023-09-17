لحظة وصول الرئيس تبون إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت إلى نيويورك، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورافقت مقاتلات عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، الطائرة الرئاسية خلال تحليقها في الأجواء الجزائرية متّجهة نحو الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للرئاسة:“غادر اليوم رئيس الجمهورية أرض الوطن، متوجها إلى نيويورك بالولايات المتحدة. للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وحضر لتوديع الرئيس تبون بمطار الجزائر الدولي، كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، وقائد الحرس الجمهوري الفريق أول بن علي بن علي.

وتجرى أشغال الجمعية العامة، التي تضم قادة وممثلي جميع الدول الـ193 العضوة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. في الفترة من 19 إلى 23 و26 سبتمبر الجاري.

وتشمل هذه الأشغال إلى جانب جلسات المناقشة العامة عدّة اجتماعات رفيعة المستوى على غرار: