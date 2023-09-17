-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة واستمرار موجة الحر عبر هذه الولايات
الجزائر

لحظة وصول الرئيس تبون إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 4853
  • 0
لحظة وصول الرئيس تبون إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)
ح.م
رئيس الجمهورية

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت إلى نيويورك، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورافقت مقاتلات عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، الطائرة الرئاسية خلال تحليقها في الأجواء الجزائرية متّجهة نحو الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للرئاسة:“غادر اليوم رئيس الجمهورية أرض الوطن، متوجها إلى نيويورك بالولايات المتحدة. للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وحضر لتوديع الرئيس تبون بمطار الجزائر الدولي، كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، وقائد الحرس الجمهوري الفريق أول بن علي بن علي.

وتجرى أشغال الجمعية العامة، التي تضم قادة وممثلي جميع الدول الـ193 العضوة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. في الفترة من 19 إلى 23 و26 سبتمبر الجاري.

وتشمل هذه الأشغال إلى جانب جلسات المناقشة العامة عدّة اجتماعات رفيعة المستوى على غرار:

  • الحوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية،
  • الاجتماع رفيع المستوى حول الوقاية من الجوائح،
  • مؤتمر قمة الطموح المناخي،
  • والاجتماع الرفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة.
مقالات ذات صلة
برنامج جديد لسير قطارات “ضاحية الجزائر” بداية من السبت

برنامج جديد لسير قطارات “ضاحية الجزائر” بداية من السبت

نشرية خاصة: موجة حر شديدة عبر 7 ولايات السبت والأحد

نشرية خاصة: موجة حر شديدة عبر 7 ولايات السبت والأحد

سماسرة “الدوفيز” يُلهبون “بورصة السكوار”

سماسرة “الدوفيز” يُلهبون “بورصة السكوار”

مهام جديدة للدرك الوطني في الجزائر

مهام جديدة للدرك الوطني في الجزائر

الزلزال يُعرّي “المغرب الآخر” المُغيّب عن أنظار العالم

الزلزال يُعرّي “المغرب الآخر” المُغيّب عن أنظار العالم

الدرك الوطني: جميع الطرق المؤدية إلى بجاية مفتوحة   

الدرك الوطني: جميع الطرق المؤدية إلى بجاية مفتوحة   

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد