انطلاق الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز

انطلقت، صبيحة اليوم الإثنين، أشغال الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، بمشاركة أكثر من 700 مختص وخبير وممثل عن شركات طاقة وطنية ودولية، تحت شعار “الغاز الطبيعي والهيدروجين: الابتكار من أجل صناعة مستدامة”، لمناقشة رهانات تطوير القطاع وتعزيز دوره في الأمن الطاقوي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن مراسم الافتتاح شهدت حضور الأمين العام للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز خالد باجي، والأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط فريد غزالي، ورئيس الاتحاد الدولي للغاز أندريا ستيغر، إلى جانب ممثلين عن شركات عالمية للطاقة، وفروع كل من سوناطراك وسونلغاز، وخبراء في المجال.

ويتضمن برنامج التظاهرة، التي تدوم يومين، سلسلة من المحاضرات والموائد المستديرة التي تتناول محاور رئيسية، من بينها دور الغاز الطبيعي في ضمان الأمن الطاقوي واستقرار الإمدادات، وتحديات الانتقال الطاقوي، وإزالة الكربون، وتقنيات التقاط وتثمين ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بالهيدروجين.

كما تشمل النقاشات دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الغاز، إلى جانب تطوير رأس المال البشري وتعزيز الصيانة لتحسين فعالية سلسلة القيمة الغازية.

وبالموازاة مع الندوة، يُنظم معرض تقني تشارك فيه 25 مؤسسة وطنية و10 مؤسسات ناشئة، يشكل فضاءً للتبادل المهني وعرض الحلول المبتكرة وتعزيز أفضل الممارسات في القطاع.

وتُعد الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز منصة تجمع الفاعلين في القطاع لتبادل الخبرات وتقديم حلول مبتكرة، حيث تأسست بمبادرة من سوناطراك وسونلغاز، واعتمدت رسميًا في 13 جوان 1993، كما تُعد عضوًا منتظمًا في الاتحاد الدولي للغاز وتشغل مقعدًا في مكتبه التنفيذي عقب انتخاب الجزائر خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الغاز العالمي المنعقد ببكين عام 2025.