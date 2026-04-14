-- -- -- / -- -- --
تجرى بالمركز التقني الجهوي بتلمسان

انطلاق تكوين “فاست-تراك” خاص بالدوليين الجزائريين السابقين

انطلاق تكوين “فاست-تراك” خاص بالدوليين الجزائريين السابقين

شرعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، “الفاف”، عبر المديرية الفنية الوطنية، في تكوين “فاست- تراك” لفوج من اللاعبين الدوليين السابقين، وذلك بالمركز التقني الجهوي بتلمسان.

ويعد برنامج “فاست- تراك” دورة تكوينية مسرعة تتيح للمشاركين نيل شهادتي كاف “ب” و”ج”.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان على موقعها الرسمي، أن هذا البرنامج يستفيد منه اللاعبون الذين خاضوا ما لا يقل عن 20 مباراة دولية رسمية خلال مسيرتهم الكروية، أو شاركوا في نهائيات منافسات كبرى، على غرار كأس العالم وكأس أمم إفريقيا وبطولة إفريقيا للمحليين والألعاب الإفريقية.

كما يشمل أيضا من خاضوا 200 مباراة على الأقل في الرابطة المحترفة الأولى، إلى جانب مشاركتهم في 30 مباراة على الأقل في المنافسات القارية للأندية، مثل رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأشرف المدير الفني الوطني علي موسر، على مراسم الافتتاح، حيث رحب بالحضور وقدم عرضا حول محتوى المقياس وأهم محاوره، لاسيما الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بتكوين المدربين.تتواصل أشغال هذا المقياس إلى غاية يوم الخميس 16 أفريل 2026.

