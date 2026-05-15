انطلاق حملة صيد التونة الحمراء هذا الثلاثاء بحصة إضافية تفوق 400 طن

تنطلق حملة صيد التونة الحمراء للسنة الجارية يوم الثلاثاء 19 ماي، حيث سيشارك في هذه العملية أسطول مكون من 41 سفينة، من بينها سبع سفن محلية الصنع.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن عمر أوشلي، مدير تنمية الصيد البحري بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، التابعة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، “بالنسبة لحملة صيد التونة الحمراء لهذه السنة، والتي ستستمر إلى غاية شهر جويلية القادم، فقد بلغت حصة الجزائر من هذا النوع من الأسماك 2465.28 طن، بزيادة فاقت 400 طن عن سنة 2025”.

كما أكد أوشلي أن السنة الجارية تتميز بتخصيص كمية من الحصة الوطنية للتونة الحمراء لفائدة السفن الساحلية الصغيرة من نوع “مهني صغير” لتسويقها محليا، وذلك في إطار دعم هذه الفئة من الصيادين وتعزيز نشاطهم، إلى جانب تحسين تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الصيدية.

وتأتي هذه الإجراءات عقب المصادقة على مخطط صيد التونة للجزائر من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (إيكات)، وتعديل القرار الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية.

وذكر المسؤول كذلك أن الأسطول الوطني المشارك في حملة صيد التونة الحمراء للسنة الماضية تمكن من صيد 2043.27 طن من التونة الحمراء الحية، من خلال ست عشرة (16) عملية صيد ناجحة، وذلك في الفترة الممتدة من 2 إلى 30 جوان 2025.

كما أوضح أن تصدير هذا المنتج سمح بتسجيل عائدات قدرت بـ 11.8 مليون دولار، مضيفا أن إجمالي الإتاوات المحصلة فاق 105 ملايين دج، مما يبرز الأهمية المتزايدة لشعبة صيد التونة الحمراء من موسم لآخر.

وفي ملف آخر، وبخصوص تزويد سفن الصيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS)، أفاد المسؤول بأن العمل جارٍ مع شركة الجزائر للاتصالات الفضائية (ATS) قصد توطين محطة استقبال البيانات الصادرة عن هذا النظام ومعالجتها على المستوى المحلي، على أن تنتهي العملية قبل نهاية سنة 2026.

وحسب ذات الوكالة نقلا عن الوزارة، فمن المنتظر خلال السنة الجارية إطلاق عملية تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية، بما يسمح بمتابعة دقيقة لأنشطة الصيد، ومكافحة الصيد غير القانوني، والوصول إلى تنظيم أمثل للقطاع.

أما بشأن الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها بين الجزائر وموريتانيا، والتي تقضي بالسماح للسفن الجزائرية بالصيد في المياه الموريتانية، فقد أكد السيد أوشلي أنه يجري حاليا التحضير لتجهيز السفن الجزائرية لهذه العملية وفقا للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الصيد وتربية المائيات، والموقع بين البلدين، والذي يهدف إلى استغلال حصة صيد تقدر بـ 31.120 طن من الأسماك من خلال 7 سفن جزائرية.