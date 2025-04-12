انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة واتحاد الحراش

انطلقت سهرة الجمعة، عملية بيع تذاكر مباراة نصف نهائي كأس الجزائر التي تجمع بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش.

وأعلن ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف عن طرح تذاكر المباراة للبيع، عبر المنصة الرقمية “ديجي تيكت”.

وتم طرح 46 ألف تذكرة للبيع، حيث خصصت 23 ألف تذكرة لأنصار منشطي مباراة نصف النهائي.

وستخصص البوابات من 01 إلى 32 لدخول أنصار اتحاد الحراش.

في حين ستخصص البوابات من 33 إلى 66 لدخول أنصار اتحاد العاصمة.

وأصافت إدارة ديوان المركب الأولمبي أنه “يمكن للمناصرين الذين اقتنوا التذاكر الاحتفاظ بها على هواتفهم النقالة الذكية والدخول مباشرة بالهاتف عبر رمز الاستجابةQR، تفاديا لطبع التذكرة وحمايتها من أي نسخ أو سرقة محتملة، بالإضافة إلى الاقتصاد في مادة الورق وحماية البيئة”.

وتتجه الأنظار سهرة هذا الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة إلا ربع إلى ملعب 5 جويلية بالعاصمة، الذي يحتضن قمة عاصمية مثيرة، بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش، في إطار نصف نهائي كأس الجزائر.