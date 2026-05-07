-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة والزمالك المصري

عمر سلامي
  • 257
  • 0
انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة والزمالك المصري
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة

انطلقت صبيحة الخميس عملية بيع تذاكر مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بين اتحاد العاصمة والزمالك المصري.

وطرحت تذاكر المباراة للبيع عبر المنصة الإلكترونية “ديجي تيكت”.

ويستقبل فريق اتحاد العاصمة ضيفه الزمالك المصري، أمسية هذا السبت، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب 5 جويلية.

ودخل اتحاد العاصمة أمس الأربعاء في تربص مغلق بالمركز التقني بسيدي موسى، تحسبا للمباراة.

وحلّ فريق الزمالك صبيحة الأربعاء بالجزائر، للتحضير للقاء، وسيخوض حصته التدريبية الأخيرة، أمسية الجمعة، بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية.

مقالات ذات صلة
سبعة تتويجات بِعمر 24 سنة

سبعة تتويجات بِعمر 24 سنة

بن سبعيني.. يُشارك في المونديال أم لا؟

بن سبعيني.. يُشارك في المونديال أم لا؟

تعيين حكام مباريات الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام مباريات الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى

الأعاصير خطر حقيقي يلاحق مونديال 2026 و”فيفا” يتحرك

الأعاصير خطر حقيقي يلاحق مونديال 2026 و”فيفا” يتحرك

تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني لمشجعي مونديال 2026

تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني لمشجعي مونديال 2026

مدرب غرناطة يستبعد غياب لوكا زيدان عن المونديال

مدرب غرناطة يستبعد غياب لوكا زيدان عن المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد