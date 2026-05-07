انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة والزمالك المصري

انطلقت صبيحة الخميس عملية بيع تذاكر مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بين اتحاد العاصمة والزمالك المصري.

وطرحت تذاكر المباراة للبيع عبر المنصة الإلكترونية “ديجي تيكت”.

ويستقبل فريق اتحاد العاصمة ضيفه الزمالك المصري، أمسية هذا السبت، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب 5 جويلية.

ودخل اتحاد العاصمة أمس الأربعاء في تربص مغلق بالمركز التقني بسيدي موسى، تحسبا للمباراة.

وحلّ فريق الزمالك صبيحة الأربعاء بالجزائر، للتحضير للقاء، وسيخوض حصته التدريبية الأخيرة، أمسية الجمعة، بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية.