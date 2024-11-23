انطلاق قرعة الحج للبالغين 70 سنة والمسجلين أكثر من 10 مرات

انطلقت، السبت، قرعة الحج لموسم 1446هـ / 2025م، للمواطنين البالغ سنهم سبعين سنة فما فوق وسجلوا عشرة (10) مرات فأكثر.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان سابق لها، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قرر تخصيص حصة لفائدتهم، تقدر بألفي (2000) دفتر حج، وهذا حرصا منه على إعطاء هذه الفئة من المواطنين فرصة أكبر لأداء مناسك الحج.

وتجري القرعة السبت، على مستوى مقرات الولايات أو أي مكان مناسب يتم اختياره من قبل السلطات المحلية بحضور المعنيين أو من ينوب عنهم.

وأشارت الوزارة في بيانها بأن هذه القرعة مخصصة حصرا لفائدة المواطنين الذين يتوفر فيهم شرطي السن وعدد التسجيلات السابقة المذكورين أعلاه دون غيرهم، ولا يؤخذ بعين الاعتبار أي مسجل لا يتوفر فيه هذين الشرطين.