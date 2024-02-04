-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

انطلاق معرض الدفاع العالمي في السعودية بمشاركة 45 دولة

الشروق أونلاين
  • 187
  • 0
انطلاق معرض الدفاع العالمي في السعودية بمشاركة 45 دولة
وزارة الحرس الوطني السعودية
جانب من معرض الدفاع العالمي 2024 في السعودية.

انطلقت اليوم الأحد، 4 فيفري، فعاليات النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي، في العاصمة السعودية الرياض، وهو المعرض الذي سيستمر إلى غاية 8 فيفري.

المعرض افتتحه اليوم وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وفي تصريح له لـ”الشرق“، على هامش المعرض، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في المملكة بشكل عام والصناعات العسكرية بشكل خاص، هو وجود قاعدة صناعية. إضافة إلى نقل التقنيات، فأشار بندر الخريف أن “المملكة ليس لديها طموح في بناء صناعة مبنية على التجميع، بل أن تكون لاعباً رئيسياً في صناعة التقنية”.

ويتمحور معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية حول مستقبل صناعة الدفاع، وذلك عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن.

مقالات ذات صلة
اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الإثنين

اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الإثنين

الأردن ينفي مشاركته في الغارات الأمريكية ضد العراق وسوريا

الأردن ينفي مشاركته في الغارات الأمريكية ضد العراق وسوريا

لأوّل مرة منذ 1963: تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال

لأوّل مرة منذ 1963: تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال

بلجيكا تستدعي سفيرة الكيان الصهيوني  

بلجيكا تستدعي سفيرة الكيان الصهيوني  

روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن بعد الضربات الأمريكية في العراق وسوريا

روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن بعد الضربات الأمريكية في العراق وسوريا

واشنطن تأسف لـ”قرار السلطات الانتقالية في مالي الانسحاب من اتفاق الجزائر”

واشنطن تأسف لـ”قرار السلطات الانتقالية في مالي الانسحاب من اتفاق الجزائر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد