انطلاق معرض الدفاع العالمي في السعودية بمشاركة 45 دولة

انطلقت اليوم الأحد، 4 فيفري، فعاليات النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي، في العاصمة السعودية الرياض، وهو المعرض الذي سيستمر إلى غاية 8 فيفري.

المعرض افتتحه اليوم وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وفي تصريح له لـ”الشرق“، على هامش المعرض، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في المملكة بشكل عام والصناعات العسكرية بشكل خاص، هو وجود قاعدة صناعية. إضافة إلى نقل التقنيات، فأشار بندر الخريف أن “المملكة ليس لديها طموح في بناء صناعة مبنية على التجميع، بل أن تكون لاعباً رئيسياً في صناعة التقنية”.

ويتمحور معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية حول مستقبل صناعة الدفاع، وذلك عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن.