انطلاق موسم الاصطياف وسط اجراءات بروتوكولية صارمة

ينطلق، الخميس، موسم الاصطياف وسط جاهزية للمؤسسات الفندقية التي فاق تعدادها 1400 مؤسسة، وبرنامج ترفيهي متنوع وبروتوكول صحي صارم.

وبعد تنصيب لجنة وطنية مكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف تم العمل على تسطير برامج ترفيهية للمصطافين مع مراعاة إجراءات البروتوكول الصحي على مستوى أكثر من 1400 مؤسسة فندقية عبر الوطن.

وأوضح مستشار بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ملوك نبيل أن “التركيز في البرنامج المسطر كان على المؤسسات المتواجدة في المناطق الساحلية والتي بلغ عددها 855 فندقا والتي توفر قرابة 85 ألف سرير.”

وأضاف “أما على مستوى كل ولايات الوطن نجد حوالي 1430 مؤسسة فندقية توفر ما يقارب 129ألف سرير ، مع مراعاة الإجراءات التي نص عليها البروتوكول الصحي المعتمد من طرف اللجنة العليا المكلفة بالصحة” .