انطلاق موسم جني تفاح إشمول في باتنة

أعطى والي باتنة يوم الأربعاء، إشارة انطلاق موسم جني التفاح ببلدية أشمول في الولاية، بحضور عدد من المسؤولين المحليين.

وتعرف منطقة أشمول في باتنة بإنتاجها الوفير من التفاح، لتوفرها على المناخ الملائم لهذا الصنف من الفواكه.

ويتجاوز مردود محصول التفاح في ولاية باتنة 424 قنطار في الهكتار الواحد. ويفوق عدد أشجار التفاح المنتجة بالولاية المليون ونصف مليون شجرة.

وتستحوذ المناطق الجبلية ببلدية إشمول على حصة الأسد من حقول التفاح في الولاية، حيث تقدّر مساحة حقولها بـ481 هكتار.