انطلاق موسم 2023-2024 يومي 8 و9 سبتمبر المقبل

هذه هي قرارات المكتب الفديرالي للفاف

تنطلق بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم “موبيليس” للموسم الكروي 2023-2024، يومي الجمعة 8 والسبت 9 سبتمبر المقبل، بحسب ما من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وصرح رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدور، قائلا: “على خلفية تغيير رزنامة موسم 2022-2023، صادق المكتب الفيدرالي على تاريخي 8 و9 سبتمبر لانطلاق بطولة الموسم المقبل”.

وكان مقررا انطلاق الموسم القادم يومي 18 و19 أوت إلا أنه تم تأخيره بسبب تغيير رزنامة نهاية بطولة الموسم الجاري، حيث كان من المنتظر ان تختتم يوم 4 جويلية بإجراء الجولة 30 والأخيرة، لكنها تأجلت إلى 15 جويلية الجاري.

ثلاثة لاعبين أجانب بدل اثنين ومنع استقدام مدرب أجنبي لم يشتغل خلال العامين الأخيرين

وتم اتخاذ قرار تغيير موعد انطلاق الموسم الكروي 2023-2024 الأحد من طرف المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية خلال اجتماع له بمقر الهيئة بدالي براهيم (الجزائر العاصمة) برئاسة جهيد زفيزف.

وقبل جولة عن انتهاء الموسم الجاري، توج شباب بلوزداد بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي، حيث ابتعد في الصدارة بـ61 نقطة وبفارق شاسع عن ملاحقه المباشر شباب قسنطينة .

وفي سياق آخر، وافق أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، خلال الاجتماع المنعقد الأحد، على رفع عدد اللاعبين الأجانب، في كل ناد، إلى 3 بدلا من 2، وذلك ابتداء من الموسم المقبل

2023-2024، بحسب ما علم من رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار،وأوضح مدوار أنه “وباقتراح من الرابطة المحترفة، وافق المكتب الفيدرالي على رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى ثلاثة مقابل اثنين شريطة ألا يتجاوز سنه الـ30 وليس 27 عاما مثلما كان معمولا به في السابق”.

وأبقت الهيئة الكروية على شرط أن يكون اللاعب الأجنبي المستقدم لاعبا دوليا في منتخب بلاده لفئة أقل من 20 عاما، أو الأولمبي أو الأول لمدة عامين على الأقل.

وكان رئيس الفاف السابق، خير الدين زطشي، قد أقر في جويلية 2017 السماح باستقدام لاعبين أجانب لدى أندية الرابطة الأولى المحترفة، وهو قرار كان قد جمده الرئيس الذي سبقه في الاتحادية، محمد روراوة، لمدة موسم ونصف، بسبب كثرة عدد شكاوى اللاعبين الأجانب المقدمة إلى الاتحاد الدولي (فيفا) ضد الفرق الجزائرية من أجل نيل مستحقاتهم.

من جانب آخر، أعلن رئيس الرابطة عن قرار المكتب الفيدرالي بمنع الأندية المحترفة استقدام مدرب أجنبي لم يشتغل خلال العامين الأخيرين.

وفي الأخير، تطرق مسؤول الرابطة إلى الإجراءات المتخذة حول الاحتجاج على قرارات الحكام قائلا: “كل لاعب يحتج على قرار الحكم سوف لن تتم معاقبته بمباراة، بل بغرامة مالية فقط”.