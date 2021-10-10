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الجزائر

انفجار ضخم بالمنطقة الصناعية بأرزيو

الشروق أونلاين
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انفجار ضخم بالمنطقة الصناعية بأرزيو

وقع صباح الأحد انفجار في مركب فرتيال بالمنطقة الصناعية بأرزيو ولاية وهران، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وحسب بيان لولاية وهران: تدخلت فور وقوع الحادث وحدات التدخل والحماية الخاصة لشركة فرتيال ووحدات مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية، من أجل التحكم في الحادث واحتواء الوضعية.

وأوضح: من جهته كلف والي الولاية، مدير الطاقة بالتنقل إلى مكان الحادث رفقة إطارات شركة سوناطراك وشركة فرتيال لمتابعة مخلفات الحادث، حسبما ورد في الصفحة الرسمية للولاية.

للاشارة فإن الحادث لم يخلف اية خسائر بشرية، في حين يتم حاليا تقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار، حسب نفس المصدر.

وأضاف: كما يتم متابعة الوضعية من قبل كافة المصالح المختصة.

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