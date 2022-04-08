انفجار منزل ببرج بوعريريج.. هذا أول تصريح لوزير الداخلية

أكد وزير الداخلية كمال بلجود، أن الدولة ستتكفل بالعائلة المتضررة خلال الانفجار الذي تسبب في نهيار مسكن من 3 طوابق ببرج بوعريريج، وذلك بمنحها سكن وكل الوسائل اللازمة.

وكشف بلجود، الجمعة خلال الزيارة التي قادتها إلى مكان لتقديم التعازي مروفقا بوفد وزاري، أن الدولة ستتكفل بالمتضررين الآخرين، كما أشار إلى أن البناية المتضررة والحي أنجز بطريقة قانونية ومطابقة ولهم رخصة البناء والملكية.

وتابع الوزير، إنه حسب المعطيات الأولية، فان شبكة الغاز تم تجديدها سنة 2020، وستعمل المصالح المختصة على معاينة البنايات وسيتم تدعيمهم بفرق أخرى يوم غدٍ السبت.

انفجار برج بوعريريج: وفد وزاري للمشاركة في تشييع جثامين الضحايا

تنقل وفد وزاري، الجمعة، إلى مدينة برج بوعريريج لتقديم التعازي وحضور جنازة ضحايا انفجار الغاز الذي تسبب في انهيار منزل الخميس، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويتكون الوفد الوزاري من كل من وزير الداخلية كمال بلجود، والصحة عبد الرحمن بن بوزيد، والتضامن الوطني والأسرة كوثر كريكو.

وسيحضر الوفد مراسم تشييع جثامين الضحايا التي ستقام عصر الجمعة بمقبرة سيدي بتقة إلى جانب الوقوف على مخلفات هذا الحادث الأليم.

إرتقاع الحصيلة ورئيس الجمهورية يعزي عائلات الضحايا

وحسب آخر حصيلة لمصالح الحماية المدنية فقد خلف الحادث 26 ضحية من بينهم 10 وفيات (6 في عين المكان و4 حالات توفيت في مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج.

فيما تم إحصاء 16 جريح من بينهم 2 في العناية الطبية و14 ضحية تم معالجتهم وتسريحهم من المستشفى.

وكشفت المصالح ذاتها أن الانفجار وقع بأحد المنازل بحي 5 جويلية بولاية ببرج بوعريريج بسبب تسرب الغاز مما أدى إلى انهيار بناية سكنية R+02.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر برج بوعريريج.

هذا وقدم مساء الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلات ضحايا الإنفجار الأليم، متمنيا الشفاء العاجل لكل الجرحى.