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الجزائر

انقاذ شباب من الغرق بواد بوسلام بسطيف.. الحماية المدنية توضح

الشروق أونلاين
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انقاذ شباب من الغرق بواد بوسلام بسطيف.. الحماية المدنية توضح

أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف انه لم يتم تسجيل وفاة بين الشباب الذين حوصروا في واد بوسلام بحمام قرقور.

واوضحت مصالح الحماية المدنية ان المياه حاصرت مساء الخميس 06 اشخاص ومعهم كلبهم بعد ارتفاع منسوب الوادي.

وكشفت ان المحاصرين شباب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و34 سنة كان يسبحون بالوادي.

واضافت انه تم السيطرة على الوضع واستخراج شاب من وسط المياه والبقية في طريقهم الى حافة الوادي بعد تدخل وحدة الحماية المدنية بمعداتها.

مشيرة إلى أن الجميع بصحة جيدة وتم نقلهم الى مستشفى بوڨاعة للتكفل بهم نفسيا لا غير.

كما انقذت الحماية المدنية الكلب الذي كان عالقا معهم.
وأضاف البيان ان ارتفاع منسوب المياه راجع الى الأمطار الأخيرة التي شهدتها ولايتا سطيف وبرج بوعريريج، وسيول الوادي كان مفاجئا.

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