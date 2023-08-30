انقلاب عسكري جديد في قارة إفريقيا

أعلنت مجموعة من الضباط العسكريين في الغابون صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة عقب فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.

وظهر قادة الانقلاب الجديد في القارة الإفريقية، عبر التلفزيون الحكومي للغابون، وهم يعلنون إلغاء الانتخابات وحلّ جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

وتأتي محاولة الانقلاب في الغابون، ساعات بعد تأكيد مركز الانتخابات في البلاد، أن بونغو قد فاز رسميا بولاية رئاسية ثالثة، بعد حصوله على 64.27 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال متحدث باسم قادة الانقلاب:”اليوم 30 أوت 2023، قررنا نيابة عن الشعب الغابوني الدفاع عن السلام. ووضع نهاية للنظام الحالي”.

وفي أولى ردود الفعل الدولية، قال مفوّض الشؤون الخارجية السامي في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء دفاع الاتحاد “سيبحثون تداعيات الانقلاب في الغابون”.

وفي 26 جويلية الماضي، أعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عبد الرحمان تياني، انقلابا عسكريا على سلطة الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقبل ذلك استولى عسكريون على السلطة في بوركينافاسو مطلع العام 2022. وفي ماي 2021 عرفت مالي الانقلاب العسكري الثالث في ظرف 10 سنوات، بعد انقلابي 2012 و2020.