-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية
العالم

انقلاب عسكري في الغابون.. أول تعليق من الصين

الشروق أونلاين
  • 908
  • 0
انقلاب عسكري في الغابون.. أول تعليق من الصين
أرشيف
المتحدث باسم الخارجية الصينية

في أول تعليق منها على الانقلاب العسكري في الغابون، دعت الصين يوم الأربعاء “جميع الأطراف” في البلاد إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونغو أونديمبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين:”ندعو جميع الأطراف في الغابون إلى حلّ الخلافات من خلال الحوار. واستعادة النظام الطبيعي في أقرب وقت ممكن”.

كما شدّد المسؤول الصيني على ضرورة ” ضمان السلامة الشخصية للرئيس بونغو، والحفاظ على السلام والاستقرار الوطنيين”.

وأعلنت مجموعة من الضباط العسكريين في الغابون صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة عقب فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.

وظهر قادة الانقلاب الجديد في القارة الإفريقية، عبر التلفزيون الحكومي للغابون، وهم يعلنون إلغاء الانتخابات وحلّ جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

وتأتي محاولة الانقلاب في الغابون، ساعات بعد تأكيد مركز الانتخابات في البلاد، أن بونغو قد فاز رسميا بولاية رئاسية ثالثة، بعد حصوله على 64.27 بالمئة من أصوات الناخبين

مقالات ذات صلة
مقتل 3 جنود أمريكيين في تحطّم مروحية عسكرية بأستراليا

مقتل 3 جنود أمريكيين في تحطّم مروحية عسكرية بأستراليا

الغابون تمنع بث فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية

الغابون تمنع بث فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية

اليابان غاضبة من الصّين

اليابان غاضبة من الصّين

رويترز: الدبيبة يقيل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش

رويترز: الدبيبة يقيل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش

انتشار أمني مكثف وهدوء حذر في محيط السفارة الفرنسية بالنيجر

انتشار أمني مكثف وهدوء حذر في محيط السفارة الفرنسية بالنيجر

الغابون : حظر للتجول وقطع للإنترنيت في انتظار نتائج الرئاسيات

الغابون : حظر للتجول وقطع للإنترنيت في انتظار نتائج الرئاسيات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد