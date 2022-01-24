انقلاب في بوركينافاسو.. احتجاز الرئيس في معسكر للجيش (فيديو)
أعلن جيش بوركينافاسو، الاثنين، احتجاز الرئيس روش كريستيان كابوري، والذهاب نحو مرحلة انتقالية.
وأوضحت وسائل الإعلام أن عملية احتجاز كابوري تمت الأحد، وأنه تم نقله إلى إحدى الثكنات العسكرية بعد احتجازه.
Déclaration officiel de la tradition #Burkina_Faso pic.twitter.com/GohB0HpK5F
— Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba (@ColonelDamiba) January 24, 2022
وشهدت العاصمة البوركينابية واغادوغو صبيحة الأحد إطلاق نار صادر من عدد من الثكنات العسكرية.
🔴 Military Coup is Underway in #BurkinaFaso.
Burkina Faso President Roch Kabore has been detained at a military camp by mutinying soldiers.
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— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) January 24, 2022
واعترفت حكومة بوركينا فاسو بوقوع “إطلاق نار” في عدد من ثكنات الجيش لكنها نفت “استيلاء الجيش على السلطة”.
Présumée arrestation de Roch Kaboré : La télévision nationale aux mains d’hommes armés https://t.co/0idet2Pr8z #BurkinaFaso #lwili #Sahel pic.twitter.com/fmNSrRDRSV
— Lefaso_net (@Lefaso_net) January 24, 2022
وقال المتحدث باسم الحكومة الكاسوم مايغا في بيان إن “المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة. وأضاف أن “الحكومة، تنفي هذه المعلومات “.
وحسب تقارير إعلامية فإن السلطات في بوركينا فاسو اعتقلت ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.
#BurkinaFaso : le président Roch Kaboré serait détenu par des soldats. #Burkina #MutinerieBurkina #PutschLive #Ouagadougou pic.twitter.com/FtJJsoTXA7
— Issa B. (@IssaBaouaga) January 24, 2022