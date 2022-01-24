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انقلاب في بوركينافاسو.. احتجاز الرئيس في معسكر للجيش (فيديو)

سليم.ع
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انقلاب في بوركينافاسو.. احتجاز الرئيس في معسكر للجيش (فيديو)

أعلن جيش بوركينافاسو، الاثنين، احتجاز الرئيس روش كريستيان كابوري، والذهاب نحو مرحلة انتقالية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن عملية احتجاز كابوري تمت الأحد، وأنه تم نقله إلى إحدى الثكنات العسكرية بعد احتجازه.

وشهدت العاصمة البوركينابية واغادوغو صبيحة الأحد إطلاق نار صادر من عدد من الثكنات العسكرية.

واعترفت حكومة بوركينا فاسو بوقوع “إطلاق نار” في عدد من ثكنات الجيش لكنها نفت “استيلاء الجيش على السلطة”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكاسوم مايغا في بيان إن “المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة. وأضاف أن “الحكومة، تنفي هذه المعلومات “.

وحسب تقارير إعلامية فإن السلطات في بوركينا فاسو اعتقلت ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.

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