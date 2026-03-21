انهيار مبنى في “ديمونا” جراء ضربة مباشرة بصاروخ إيراني (فيديو)

أفادت وسائل إعلام دولية بانهيار مبنى في منطقة “ديمونا” جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. عقب تعرضه لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني.

وحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد أصيب ما لا يقل عن 40 شخصا جراء الهجوم. مشيرة إلى أن الحصيلة في ارتفاع مستمر.

“وتأتي هذه الضربات ردّا على الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت محيط محطة “بوشهر” ومنشأة “نطنز” النووية في إيران”، تقول الوكالة.

وتابعت الوكالة أن “قصف ديمونا يبعث برسالة واضحة، مفادها أنه لا توجد منطقة محصّنة أمام الصواريخ الإيرانية”. كما أشارت إلى “توسّع دائرة الرد الإيراني من: