انهيار مبنى في “ديمونا” جراء ضربة مباشرة بصاروخ إيراني (فيديو)

أفادت وسائل إعلام دولية بانهيار مبنى في منطقة “ديمونا” جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. عقب تعرضه لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني.

وحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد أصيب ما لا يقل عن 40 شخصا جراء الهجوم. مشيرة إلى أن الحصيلة في ارتفاع مستمر.

“وتأتي هذه الضربات ردّا على الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت محيط محطة “بوشهر” ومنشأة “نطنز” النووية في إيران”، تقول الوكالة.

وتابعت الوكالة أن “قصف ديمونا يبعث برسالة واضحة، مفادها أنه لا توجد منطقة محصّنة أمام الصواريخ الإيرانية”. كما أشارت إلى “توسّع دائرة الرد الإيراني من:

  •  استهداف مصافي النفط في حيفا، بعد ضرب منشآت الغاز في بارس الجنوبي،
  • وصولا إلى قصف ديمونا (التي تضمّ مفاعلا نوويا)، ردّا على الهجوم الذي استهدف مفاعل نطنز النووي صباح اليوم”.
مقالات ذات صلة
اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني

اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني

بعد استقالته.. جو كينت يفضح كواليس قرار الحرب على إيران

بعد استقالته.. جو كينت يفضح كواليس قرار الحرب على إيران

إيران تريد فرض نظام جديد لمضيق هرمز

إيران تريد فرض نظام جديد لمضيق هرمز

تراجع دخول المساعدات إلى غزة بنسبة 80 بالمئة منذ بدء الحرب على إيران

تراجع دخول المساعدات إلى غزة بنسبة 80 بالمئة منذ بدء الحرب على إيران

لجنة الأهلة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447ه في الجزائر

لجنة الأهلة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447ه في الجزائر

الأمم المتحدة تجدد التأكيد على مكانة “البوليساريو” كطرف رئيسي في قضية الصحراء الغربية 

الأمم المتحدة تجدد التأكيد على مكانة “البوليساريو” كطرف رئيسي في قضية الصحراء الغربية 

