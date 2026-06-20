اهتمام كندي متزايد بفرص الاستثمار المنجمي في الجزائر

بحثت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية المكلفة بالمناجم، كريمة باكير، مع سفيرة كندا بالجزائر، روبين وتلوفر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المناجم، في ظل الاهتمام الكندي بالإصلاحات التي يشهدها القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة المناجم والصناعات المنجمية أن اللقاء، الذي جرى الخميس بمقر الوزارة، حضره إطارات من الوزارة ومسؤولو مجمع سوناريم والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والوكالة الوطنية للمصلحة الجيولوجية للجزائر.

وخلال المحادثات، أكدت السفيرة الكندية أن الجزائر تزخر بإمكانات منجمية كبيرة، معربة عن اهتمام سلطات بلادها بالزخم الجديد الذي تعكسه الإصلاحات الجارية في مجالي التنمية الاقتصادية والمؤسساتية.

وأبدت وتلوفر رغبة كندا في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الجزائر، لا سيما في قطاع المناجم، مشيرة إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركات الكندية في هذا المجال.

كما أشادت الدبلوماسية الكندية بالتحول الذي يشهده القطاع المنجمي في الجزائر، والذي يتجسد في إنشاء وزارة مخصصة للمناجم واعتماد تشريع منجمي جديد من شأنه استقطاب الاستثمارات الأجنبية بفضل ما يتضمنه من تسهيلات وامتيازات.

وأشارت السفيرة إلى استعداد العديد من الشركات الكندية للمساهمة في هذه الديناميكية من خلال تقديم خبراتها في مختلف حلقات سلسلة القيمة المنجمية، خاصة في إعداد الخرائط الجيولوجية وأعمال البحث والاستكشاف، مع الالتزام بالمعايير البيئية.

من جانبها، أعربت كريمة باكير عن تقديرها لاهتمام كندا بمسار التنمية الجاري في الجزائر، مؤكدة دعمها لإقامة جسور تعاون وشراكة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما دعت إلى تطوير شراكات بين الشركات الجزائرية والكندية الناشطة في قطاع المناجم، من خلال تشجيع التبادلات مع مجمع سوناريم وفروعه الـ 12، بما يسهم في الانفتاح على الخبرات الدولية والاستفادة منها.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة المحادثات والآفاق الواعدة التي أفرزتها، واتفقا على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تتولى تحديد محاور التعاون التي سيتم تجسيدها مستقبلاً.