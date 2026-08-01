بأمر من الرئيس تبون.. سعيود وآيت مسعودان يشرفان على تشييع ضحايا حادث حافلة بومرداس

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مرفوقًا بوزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، السبت، بولاية سطيف بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للإشراف على مراسم تشييع ودفن عدد من ضحايا حادث انحراف وانقلاب الحافلة الذي شهدته ولاية بومرداس، وتقديم واجب العزاء لعائلاتهم والوقوف إلى جانبها في هذا المصاب الأليم.

ووصل الوزيران إلى مطار 8 ماي 1945 بسطيف، حيث كان في استقبالهما والي الولاية مصطفى ليماني، والمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، إلى جانب نواب البرلمان بغرفتيه، والسلطات المحلية والأمنية والعسكرية.

وفي إطار التحضيرات لمراسم التشييع، استقبل مستشفى الأم والطفل الباز بسطيف الدفعة الأولى من ضحايا الحادث، والمكونة من 12 جثمانًا، بعدما تولت مصالح الحماية المدنية نقلها بواسطة سيارات الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية.

كما نُقلت تسعة جثامين أخرى إلى ذوي الضحايا بمدينة العلمة، تمهيدًا لمواراتها الثرى، وسط أجواء من الحزن والتضامن، حيث شهدت مقبرة العلمة توافد أفراد العائلات والمواطنين استعدادًا لتشييع الضحايا.

وتأتي زيارة وزيري الداخلية والصحة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، في إطار متابعة تداعيات الحادث المأساوي، والوقوف إلى جانب أسر الضحايا، ومواكبة مراسم الدفن وتقديم واجب العزاء.