باتريس موتسيبي في الجزائر هذا الخميس

يصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي الجزائر هذا الخميس عبر طائرة خاصة لحضور اللقاء الترتيبي بين منتخبي بوركينا فاسو ومالي المقرر الخميس بعنابة، والنهائي المقرر الجمعة بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الثامنة ليلا.

ومن المقرر أن يعقد موتسيبي وأعضاء مكتبه التنفيذي الجمعة اجتماعا بفندق الشيراطون لتقييم كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي جرت بالجزائر، وتحضير انتخابات الكاف المقررة بالبنين شهر جويلية القادم التي ترشح لها رئيس الفاف جهيد زفيزف عن منطقة شمال افريقيا والتي ينافسه في المنصب رئيس الاتحاد الليبي عبد الحكيم الشلماني.