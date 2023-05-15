-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

باتريس موتسيبي في الجزائر هذا الخميس

الشروق أونلاين
  • 755
  • 0
باتريس موتسيبي في الجزائر هذا الخميس

يصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي الجزائر هذا الخميس عبر طائرة خاصة لحضور اللقاء الترتيبي بين منتخبي بوركينا فاسو ومالي المقرر الخميس بعنابة، والنهائي المقرر الجمعة بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الثامنة ليلا.

ومن المقرر أن يعقد موتسيبي وأعضاء مكتبه التنفيذي الجمعة اجتماعا بفندق الشيراطون لتقييم كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي جرت بالجزائر، وتحضير انتخابات الكاف المقررة بالبنين شهر جويلية القادم التي ترشح لها رئيس الفاف جهيد زفيزف عن منطقة شمال افريقيا والتي ينافسه في المنصب رئيس الاتحاد الليبي عبد الحكيم الشلماني.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو والصّور: إيقاف مباراة هولندية بِسبب الشغب

بِالفيديو والصّور: إيقاف مباراة هولندية بِسبب الشغب

بلوزداد يتأهّل و”الكناري” يفوز

بلوزداد يتأهّل و”الكناري” يفوز

السنيغال تتأهّل لِنهائي “كان” الأشبال

السنيغال تتأهّل لِنهائي “كان” الأشبال

نادي ليون الفرنسي يريد آدم زرقان لأربعة مواسم

نادي ليون الفرنسي يريد آدم زرقان لأربعة مواسم

كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. ديوف أفضل لاعب في دور المجموعات

كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. ديوف أفضل لاعب في دور المجموعات

ذهبية للجزائر في بطولة العالم للمواي تاي

ذهبية للجزائر في بطولة العالم للمواي تاي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد