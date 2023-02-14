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اقتصاد

باتنة تصدّر 147 طن من الصوف الاصطناعية إلى تركيا وتونس

الشروق أونلاين
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باتنة تصدّر 147 طن من الصوف الاصطناعية إلى تركيا وتونس
أرشيف
تصدير شحنتين من الصوف الاصطناعي إلى تركيا وتونس

أطلقت المنطقة الصناعية ببريكة في ولاية باتنة يوم الثلاثاء، شحنتين من الصوف الاصطناعي بحجم 147 طن، للتصدير نحو تركيا وتونس.

البضاعة المصدّرة، حسب ما أفادت به الإذاعة العمومية، هي من إنتاج شركة الفتح الخاصة ذات الأسهم. وقد حضر عملية الشحن وسيط الجمهورية مجيد عمور.

وتضمّ الشركة 4 وحدات إنتاجية مختصة في تصنيع الإسفنج والألياف الاصطناعية والمفروشات، إلى جانب تحويل ورسكلة البلاستيك.

وسبق للشركة التي شرعت في الإنتاج عام 1984، أن صدرت منتوجاتها إلى عدة دول إفريقية و آسيوية، وحتى أوروبية.

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