باحث فلسطيني يحذّر من تحضير الاحتلال لفرض “تغييرات مصيرية” في المسجد الأقصى

مطلع أفريل المقبل..

حذّر الباحث في شؤون المسجد الأقصى زياد ابحيص يوم الثلاثاء، من أن تحضيرات الجماعات الصهيونية المتطرفة لذبح ما يسمى “قربان الفصح” في المسجد الأقصى، تبدو أكثر جدية هذا العام، من أي عام سابق.

وقال ابحيص وفق ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إن متابعة ما تنشره منظمات “الهيكل”، تشير إلى توافق مع شرطة الاحتلال على استمرار إغلاق المسجد الأقصى حتى 29 مارس الجاري.

وذلك تمهيدًا لفتحه بشكل جزئي خلال عيد الفصح العبري بين 2 و9 أفريل المقبل. في إطار “عمل مخطط ومدروس، لفرض تغييرات مصيرية على إدارة المسجد”، يضيف الباحث.

ساحات المسجد فارغة تمامًا من المصلّين في ليلة الـ27

“في مشهد نادر ومؤلم، بدت ساحات المسجد الأقصى فارغة تمامًا من المصلين في ليلة السابع والعشرين من رمضان. وهي من أكثر الليالي التي تشهد عادة حضورًا واسعًا للمعتكفين والمصلين”.

وخارج أسوار المسجد، احتشد الفلسطينيون في شوارع البلدة القديمة وعلى أبواب الأقصى. حيث أدوا الصلاة في أقرب نقطة يمكنهم الوصول إليها، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إلى المسجد.

“سابقة خطيرة منذ احتلال القدس في 1967”

ويُعد استمرار إغلاق المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان سابقة خطيرة. حسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

“حيث تُمنع صلاتا التراويح والاعتكاف داخل المسجد الأقصى. للمرة الأولى منذ احتلال القدس عام 1967″، يشير المصدر.

كما أوضح المركز أن سلطات الاحتلال “تُحكم سيطرتها على المسجد الأقصى، وتفرض قيودا مشدّدة على أي حراك شعبي، قد يعارض مخططاتها لتغيير الواقع الديني والتاريخي في ساحات الحرم”.

دعوات فلسطينية للصلاة عند أبواب الأقصى

بالمقابل، تتصاعد الدعوات إلى “شدّ الرحال نحو أبواب المسجد الأقصى المبارك، والصلاة عند أقرب نقطة ممكنة من رحابه. في محاولة لكسر العزلة التي يفرضها الاحتلال”.

ونقل المركز عن مواطنين فلسطينيين أن “الصلاة عند أبواب الأقصى، تمثل رسالة رفض واضحة لقرار الإغلاق. وتعبيرا عن التمسّك بحق المسلمين في الوصول إلى المسجد وإعماره بالعبادة”.

كما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي “نداءات واسعة تدعو الأهالي للحضور إلى أبواب الأقصى، والتجمع للصلاة والرباط في محيطه. في ظل استمرار إغلاقه ومنع إقامة الصلوات فيه”.